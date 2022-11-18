Львів’яни свідомі, що в країні триває війна, і готові до незручностей у побуті, але темрява і холод рано чи пізно впливають навіть на найміцніші нерви. Тоді коментарями у соцмережах починають нестись зрада і ненависть. ZAXID.NET за допомогою «Львівобленерго» зібрав відповіді на найпоширеніші питання львів’ян про знеструмлення. Пояснюємо, що і чому відбувається.

За інформацією НЕК «Укренерго», лише 15 листопада ворожі ракети пошкодили 15 енергооб’єктів, не працюють тисячі кілометрів магістральних високовольтних ліній, що необхідні для видачі електроенергії з електростанцій та передачі із західних регіонів на схід, по всій країні. Понад тисячу енергетиків цілодобово працюють над відновленням енергосистеми, латають те, що можна залатати і замінюють те, що можна замінити.

Для стабільної роботи системи по всій країні застосовують примусове обмеження споживання на 40%. «Укренерго» пояснює, що відбувається з українською енергосистемою на прикладі доріг:

«Вимкнення електропостачання можна порівняти з роботою регулювальника під час заторів на дорогах. Якщо на трасі тривають ремонтні роботи, регулювальник зупиняє рух автомобілів з одного боку, та пропускає інших. Це єдина можливість проїхати вузькою дорогою за таких обставин. Поки водії в заторі сердяться на регулювальника, ремонтники відновлюють дорогу».

А тепер про те, що стосується побутових питань.

Чому комусь зовсім не вимикають світло, а нам вимикають тричі на добу?

Таке може бути з кількох причин:

конфігурація розподільних електромереж побудована таким чином, що деякі споживачі можуть бути підключені до лінії, від якої заживлено об'єкт критичної інфраструктури (тоді вони зі світлом). До об’єктів критичної інфраструктури на Львівщині належать 25% споживачів «Львівобленерго»;

якщо немає можливості швидкого оперативного відключення та включення електроенергії (тобто це потрібно робити на місці вручну), оскільки це впливає на запобігання розвитку системної аварії;

окремі будинки використовують електроенергію альтернативних джерел живлення (генератори, акумулятори та інше).

Чому у місті світяться вивіски і реклама, а ми сидимо без світла?

Вуличне освітлення є компетенцією не ПрАТ «Львівобленерго», а місцевих громад. Інше зовнішнє освітлення – реклама, вивіски та інші декорації – вмикають або вимикають лише за ініціативою власників приватних підприємств. Тобто вимикати зайве освітлення – лише рекомендація енергетиків і влади, жодного покарання за недотримання немає, усе на совісті конкретного закладу.

Окрім цього, вивіски магазинів можуть використовувати електроенергію альтернативних джерел живлення (генератори, акумулятори та інше).

Скільки тих графіків відключень є?

Чинними документами передбачені:

графік аварійних відключень (далі – ГАВ);

графік погодинного відключення електроенергії (далі – ГПВ).

ГАВ вводиться негайно за розпорядженням диспетчера «Укренерго», коли виникає аварійний дефіцит потужності в енергосистемі держави і триває до відповідного наступного розпорядження диспетчера «Укренерго». В такому випадку неможливо спрогнозувати тривалість відключення.

ГПВ застосовується планово, аби стабілізувати післяаварійний режим роботи енергосистеми України внаслідок дефіциту потужності.

ГАВ розподілено на десять рівномірних черг, ГПВ – на 3 рівномірні черги (групи). Оскільки графіки ГАВ і ГПВ мають різне призначення для застосування, всі споживачі, які підпадають під дію ГАВ, автоматично також підпадають під дію ГПВ, тобто ці графіки є перехресними.

Чому графіки планових відключень не відповідають дійсності?

Після чергового обстрілу ворожими ракетами енергетичної інфраструктури за розпорядженням НЕК «Укренерго» були застосовані і аварійні, і погодинні відключення одночасно та у повному обсязі, тому зорієнтувати споживачів за визначеним на сайті графіком вимкнень було неможливо. Тобто вам вимикали світло і через аварію, і на двічі на добу по 4 години за планом вимкнень.

Окрім цього, період вимкнень може бути змінений, якщо:

графіки застосовуються частково – тоді фактична тривалість вимкнень буде меншою, або ж вимикатимуть не всіх споживачів певної групи;

за розпорядженням диспетчера «Укренерго» може бути збільшено потужність, яку необхідно вимкнути, а також застосовано одночасно всі три черги, що не дає можливості дотримуватися розробленого наперед графіку;

не всі лінії вдається вимкнути/увімкнути автоматично (це треба робити вручну), тому час виключення або включення може бути змінений, зважаючи на необхідність доїзду оперативних бригад до енергооб’єктів для проведення перемикань;

під час повітряної тривоги працівники компанії не мають можливості перебувати на енергооб’єктах, адже їх може атакувати ворог. Це теж змінюватиме термін відсутності електроенергії.

Чому мого будинку немає в групах відключення? Як тоді дізнатися, в якій я групі?

За допомогою сервісу пошуку групи відключень: введіть свій населений пункт, вулицю та номер будинку. Якщо його немає, можна уточнити там же на сайті – для цього потрібно ввести особовий рахунок (для населення) або номер договору (для непобутових клієнтів).

Також таку інформацію можна отримати у кол-центрі.

Якщо вашого населеного пункту/вулиці/номеру будинку все ж немає у переліку відключень, то за вашою адресою, ймовірно, не будуть проводити відключення через близькість об’єктів критичної інфраструктури.

Що робити, якщо я не можу додзвонитися в кол-центр?

Кол-центр працює з перевантаженням, зважаючи на велику кількість дзвінків. У такому разі звертайтесь на гарячу лінію «Львівобленерго» у Facebook.

Чому так довго відновлюють електропостачання?

Після останнього ворожого обстрілу близько 700 тисяч споживачів Львівщини були без світла. Протягом ночі енергетики відновили електропостачання більшості споживачів.

Аварійні чи погодинні графіки вводять за розпорядженням «Укренерго», це вимушені заходи для стабілізації енергосистеми України. Тривалість введення графіків визначає «Укренерго».

Чому в сусідньому місті все світиться, а в селі немає світла вже другу добу? В селі що, не люди?

Вимкнення відбувається і в містах, і в селах. Виняток – об’єкти критичної інфраструктури, будинки на одній лінії з якими не вимикають.

Як убезпечити домашні електроприлади за умови непередбачуваного вимкнення електроенергії?

Якщо у вас вимкнули електропостачання, краще відключіть електроприлад з розетки, аби запобігти їх пошкодженню через перепади напруги.

Для додаткового захисту побутових електроприладів та електропроводки краще встановити реле напруги («відсікач»), пристрої захисного вимкнення (ПЗВ). Ці пристрої можна монтувати у своїй електромережі за допомогою кваліфікованих спеціалістів.

Що буде з мережею, якщо світло дали на кілька годин і всі кинулися прати, пилососити і вмикати обігрівачі?

Попри погодинні відключення, українська енергосистема потребує допомоги і надалі, адже дефіцит електричної потужності зберігається, ворог продовжує обстріли енергооб’єктів.

Тож після того, як подачу електроенергії відновили, вмикайте електроживлення поступово – спочатку освітлення потім прилади з невисокою потужністю. А пилососи, пральні машини, обігрівачі та інші потужні прилади краще взагалі не вмикати у перші години після відновлення електропостачання.

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Нагадаємо, що переглянути оновлений графік знеструмлень у Львівській області можна на сайті «Львівобленерго».