Львівське маркетингове агентство Stroom Digital створило онлайн-карту закладів Львова, де е генератори, укриття та можливість перебувати під час вимкнень електрики в місті. Карта постійно оновлюється, уточнюють в агентстві.

Карта Stroom map — це інтерактивна карта львівських закладів з вільним доступом, у яких можна попрацювати чи підзарядити гаджети, якщо вдома чи в офісі немає світла.

«У цій карті ми збираємо львівські заклади, які мають генератор. А заодно ті, які в укритті чи працюють під час повітряної тривоги. За цим принципом ми й поділили локації за категоріями», – пояснюють автори ідеї.

Мапа постійно оновлюється, тому львів’ян закликають ділитися закладами з генераторами. Для цього треба надіслати інформацію на скриньку hello@stroom.digital або ж в повідомлення агенції у Facebook.

Нагадаємо, через обстріли об'єктів інфраструктури у Львові та області застосовуються погодинні та аварійні графіки вимкнення електроенергії.