На жаль, в умовах війни відсутність (іноді тривала) електрики чи газу може стати реальністю будь-коли. Як в такому випадку приготувати їжу?

На такі випадки варто завжди мати вдома продукти тривалого зберігання: м’ясні, рибні та овочеві консерви, згущене молоко, грінки, сухарики, галети, крекери, готові соуси, які можуть довго зберігатись. Добре зберігається сир. Також в хаті має бути тонкий лаваш, який хоч і не зберігається так довго, як сухарі чи галети, проте дає змогу урізноманітнити меню.

Якщо ж електрика і газ зникли раптово, то варто переглянути вміст холодильника та насамперед готувати з тих продуктів, які можуть зіпсуватись (білий сир, ковбаса, особливо варена, масло тощо).

Пропонуємо кілька рецептів страв, які не потребують термообробки, проте смакують цікавіше, ніж звичайні канапки.

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Салат з квасолі та кукурудзи



Інгредієнти:

кукурудза консервована 1 банка

квасоля консервована біла або червона 1 банка

сухарики 100 гр (можуть бути готові з будь-яким смаком)

майонез або олія

часник 2 зубчики (за бажанням)

З кукурудзи та квасолі злити рідину, змішати їх у мисці, додати сухарики, заправити майонезом (олією) та перемішати.

За бажанням можна додати два зубчики часнику, пропущених через прес. Сіль можна додати за смаком, хоча вона і так присутня у всіх складниках. Можна також додати спеції за смаком: паприка, базилік, мексиканську або прованську суміш. Чудово пасує до салату кріп. Якщо маєте, то наріжте туди пучок.

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Салат з ковбасою і консервованими овочами

Інгредієнти:

морква 1 шт.

ковбаса (може бути шинка чи буженина) 300 гр.

огірок маринований 2 шт.

консервований зелений горошок 1 банка

кукурудза консервована 1 банка

огірок свіжий (якщо є) 1 шт.

майонез або олія

Моркву натерти, свіжий огірок нарізати кубиками. Ковбасу та мариновані огірки також – кубиками. Банки з горошком та кукурудзою відкрити та злити рідину.

Усі складники заправити майонезом чи олією і перемішати.

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Канапки з консервів

Цей рецепт добрий ще й тим, що після приготування нема відходів. З одного батона виходить ціла тарілка канапок.



Інгредієнти:

скумбрія в олії або сардини 2 банки

батон

масло 200 гр.

Взяти цілий батон, відрізати окрайці з двох боків та витягнути м'якуш так, щоб не пошкодити скоринку батона. Перекрутити на м'ясорубці м'якуш батона, консерви з двох банок та масло. Звичайно, можна просто добре перемішати це все виделкою. Можна додати зелень.

Начинку максимально щільно напхати у батон, загорнути якомога щільніше в пакет або плівку та залишити на певний час. Нарізати гострим ножем.

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Конверти з лаваша з ковбасою та сиром

Ми пропонуємо начинку з ковбаси та сиру, але її можна міняти, залежно від уподобань та наявних під рукою продуктів.

Інгредієнти:

лаваш 2 листи

ковбаса варена 200 гр.

сир твердий 100 гр.

Для подібних страв краще брати лаваші квадратної або прямокутної форми, їх легше нарізати без обрізків. Лаваш нарізати на квадрати (приблизно 15 х 15, як вийде). Ковбасу нарізати дрібними кубиками, сир натерти.

На робочій поверхні розстелити одну смужку лаваша. В центр викласти трохи ковбаси та сиру. Скласти лаваш конвертом. Все. Можна нарізати улюблену зелень чи додати спеції.

А коли у вас відновлять газо- та електропостачання, можна буде обкачати кожен конвертик у яйці та посмажити на добре розігрітій пательні. Проте і без цього буде смачно.

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Рулет з лаваша з шинкою, листям салату та вершковим сиром

Інгредієнти:

тонкий лаваш 1 аркуш

плавлений або вершковий сир 2-3 ст. л.

шинка 100 гр.

салатне листя

Цей рецепт розрахований на лаваш, розмір якого орієнтовно 20 х 40 см. Якщо ваш більшого розміру, то потрібно збільшити кількість начинки.

Намастити лист лаваша сиром. Викласти листя салату – може бути латук, рукола, айсберг та будь-яка інша зелень. Потім викласти тонко нарізану шинку.

Згорнути у тугий рулет. Упаковувати в харчову плівку або фольгу і дати просочитися пару годин. Якщо є можливість, покласти у холодне місце. Після цього дістати з плівки та нарізати (не дуже тонко).

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Цукерки з білого сиру

Інгредієнти:

білий сир 300 гр.

горіхи 50 гр.

печиво 150 гр.

цукор за смаком

цукор ванільний за смаком

шоколад 2-3 ст.л.

какао-порошок 2-3 ст.л.

кориця мелена 2-3 ст.л.

кокосова стружка 2-3 ст.л.

Сир розім’яти виделкою з цукром та ваніліном, перемішати. Печиво подрібнити (можна натерти на терці або покласти у міцний пакет, щільно закрити та побити скалкою) та додати до сиру. Горіхи (будь-які) подрібнити та додати до сиру. Перемішати до однорідного стану.

З готової сирної маси сформувати невеликі кульки та обваляти їх у какао, тертому шоколаді, кориці, кокосовій стружці тощо. Будь-який варіант пасує. Викласти на тарілку і бажано охолодити. Можна чимось накрити та винести на балкон, наприклад.

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Торт з вафель та згущеного молока

Звісно, цей рецепт знають усі. Просто нагадуємо та підказуємо, як його можна ще спростити.

Інгредієнти:

вафельні коржі 1 упаковка

варена згущене молоко 1 банка

Звичайно, за правилами згущене молоко потрібно зварити просто в банці та теплим змішати з маслом. Проте зараз можна купити відразу варене молоко. Не надто спортивно, проте практично. Зрештою, якщо масло м’яке, то змішати його з молоком не складно (потрібно 100 гр). Головне, щоб складники не були холодними – кімнатної температури достатньо.

Також частину молока можна замінити джемом, краще квасним, з порічок чи журавлини наприклад. А масло можна залишити до канапок.

Кожен вафельний корж змастити кремом. Залишити на 30-60 хвилин, щоб торт став м'якшим.