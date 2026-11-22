Грецькі котлетки з нуту – смачна пісна страва, натхненна грецькою кухнею. Це одна з варіацій традиційних грецьких нутових котлеток, які готують із бобових, свіжої зелені, цибулі та ароматних спецій. Вони мають хрустку скоринку та ніжну серединку, а завдяки поєднанню зелені й прянощів набувають характерного середземноморського смаку. Для цього рецепта не потрібні яйця: котлетки добре тримають форму завдяки борошну та правильно підготовленій основі. Рецепт опублікував сайт Shuba.

Інгредієнти

Нут 300 г Пшеничне борошно 50 г Червона цибуля 1 шт. Петрушка 20 г Кріп 15 г М’ята 10 г Оливкова олія 2 ст. л. Соняшникова олія 200 мл Цедра лимона 1 ст. л. Сушений орегано 1 ч. л. Мелений кмин 1 ч. л. Сіль 1 ч. л. Чорний мелений перець 1/2 ч. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Замочіть нут у холодній воді на ніч. Потім промийте, залийте свіжою водою, доведіть до кипіння та варіть на невеликому вогні 60–80 хвилин до м’якості.

Крок 2 Відкиньте готовий нут на друшляк, промийте холодною водою та добре обсушіть паперовими рушниками. Очистьте цибулю, дрібно наріжте її разом із петрушкою, кропом і м’ятою.

Крок 3 Перекладіть нут у велику миску та розімніть виделкою або товкачкою. Залиште частину зерен цілими, щоб котлетки мали виразнішу текстуру. Додайте цибулю, зелень, лимонну цедру, орегано, кмин, сіль і перець. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Влийте оливкову олію, всипте борошно та ретельно перемішайте. Додатково розімніть частину нуту, щоб маса стала в’язкою та добре тримала форму.

Крок 5 Сформуйте 10–12 пласких котлеток завтовшки приблизно 1–1,5 см. Викладіть їх на пергамент і поставте в холодильник на 20–30 хвилин.

Крок 6 Розігрійте соняшникову олію на сковороді. Викладайте котлетки невеликими партіями та смажте по 3–4 хвилини з кожного боку до появи золотистої скоринки.