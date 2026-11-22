Грецькі котлетки з нуту. Рецепт дня
Грецькі котлетки з нуту – смачна пісна страва, натхненна грецькою кухнею. Це одна з варіацій традиційних грецьких нутових котлеток, які готують із бобових, свіжої зелені, цибулі та ароматних спецій. Вони мають хрустку скоринку та ніжну серединку, а завдяки поєднанню зелені й прянощів набувають характерного середземноморського смаку. Для цього рецепта не потрібні яйця: котлетки добре тримають форму завдяки борошну та правильно підготовленій основі. Рецепт опублікував сайт Shuba.
Інгредієнти
|Нут
|300 г
|Пшеничне борошно
|50 г
|Червона цибуля
|1 шт.
|Петрушка
|20 г
|Кріп
|15 г
|М’ята
|10 г
|Оливкова олія
|2 ст. л.
|Соняшникова олія
|200 мл
|Цедра лимона
|1 ст. л.
|Сушений орегано
|1 ч. л.
|Мелений кмин
|1 ч. л.
|Сіль
|1 ч. л.
|Чорний мелений перець
|1/2 ч. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Замочіть нут у холодній воді на ніч. Потім промийте, залийте свіжою водою, доведіть до кипіння та варіть на невеликому вогні 60–80 хвилин до м’якості.
Крок 2
Відкиньте готовий нут на друшляк, промийте холодною водою та добре обсушіть паперовими рушниками. Очистьте цибулю, дрібно наріжте її разом із петрушкою, кропом і м’ятою.
Крок 3
Перекладіть нут у велику миску та розімніть виделкою або товкачкою. Залиште частину зерен цілими, щоб котлетки мали виразнішу текстуру. Додайте цибулю, зелень, лимонну цедру, орегано, кмин, сіль і перець.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Влийте оливкову олію, всипте борошно та ретельно перемішайте. Додатково розімніть частину нуту, щоб маса стала в’язкою та добре тримала форму.
Крок 5
Сформуйте 10–12 пласких котлеток завтовшки приблизно 1–1,5 см. Викладіть їх на пергамент і поставте в холодильник на 20–30 хвилин.
Крок 6
Розігрійте соняшникову олію на сковороді. Викладайте котлетки невеликими партіями та смажте по 3–4 хвилини з кожного боку до появи золотистої скоринки.
Крок 7
Перекладіть готові котлетки на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію. Подавайте гарячими з овочевим салатом або пісним соусом.