Деруни можна заморозити, а після розігрівання вони знову матимуть хрустку скоринку

Деруни найсмачніші одразу після смаження, коли мають золотисту скоринку. Але якщо ви приготували їх забагато, необов’язково з’їдати всю порцію одразу. Ви можете заморозити деруни, і після розігрівання вони знову будуть апетитними. Головне – правильно підготувати їх до зберігання. Видання Рysznosci розповідає, як правильно заморожувати деруни.

Як правильно заморожувати деруни?

Після смаження викладіть деруни на решітку або паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру. Потім дайте їм повністю охолонути, але не залишайте за кімнатної температури на кілька годин. Готові деруни слід покласти в холодильник або морозильну камеру не пізніше ніж через дві години після приготування.

Холодні деруни викладіть окремо на деко, застелене пергаментним папером, і поставте деко в морозильну камеру на 1–2 години. Після того як вони затвердіють, їх можна перекласти в герметичний пакет або контейнер. Так ви зможете використовувати потрібну вам кількість дерунів, адже вони не злипнуться.

Використати заморожені деруни бажано протягом двох місяців.

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Як розігрівати заморожені деруни?

Деруни не потрібно попередньо розморожувати. Найкраще перекласти їх прямо з морозилки на деко і поставити в духовку, розігріту до 200 °C.

Приблизно через 12–15 хвилин вони стануть гарячими, а їхні краї знову будуть хрусткими. Під час розігрівання варто їх перевернути.