Смак і текстура дерунів значною мірою залежать від сорту картоплі

Щоб деруни вийшли золотистими, хрусткими зовні та ніжними всередині, важливо правильно підготувати картоплю й дотримуватися кількох правил. Видання Pysznosci розповідає, що робити з картоплею перед смаженням.

Яку картоплю обрати для дерунів?

Смак і текстура дерунів значною мірою залежать від сорту картоплі. Для приготування найкраще обирати крохмалисті сорти типу B або C. Вони містять менше води, тому деруни краще тримають форму, а після смаження виходять хрусткими зовні та м’якими всередині. Картоплю слід натерти, додати кілька інгредієнтів – і можна починати смажити.

Чому деруни вбирають забагато олії?

Смаження на занадто слабкому вогні. Деруни довго лежать на сковорідці, вбирають олію і виходять блідими. Краще смажити їх на середньому вогні, доки вони не стануть золотистими з обох боків.

Недостатнє відтискання картоплі. Водяниста маса у результаті розтікатиметься по сковороді та не підрум’яниться. Відтисніть натерту картоплю на ситі, у долонях або через чисту серветку. Рідину відставте на деякий час, злийте воду, а крохмаль з дна додайте назад до маси.

Викладання занадто великої кількості дерунів одночасно. Коли сковорода переповнена, температура олії швидко падає. Деруни замість того, щоб смажитися, починають тушкуватися. Залиште між ними трохи місця і смажте партіями.

Занадто товсті деруни. Всередині вони можуть залишатися сирими, а зовні швидко почнуть темніти. Викладайте тісто тонким шаром і злегка розрівнюйте його ложкою.