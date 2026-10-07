Чим замінити цибулю в дерунах: картопля не потемніє, а скоринка буде хрусткою
Цибулю в дерунах можна замінити простими інгредієнтами, які допоможуть картоплі не темніти, а самим дерунам – залишатися ніжними всередині й хрусткими зовні. Pysznosci розповідає, як можна замінити цибулю в дерунах.
Чим замінити цибулю?
Цибуля виконує в дерунах дві функції: надає їм виразного смаку та допомагає запобігти потемнінню натертої картоплі. Її сік частково уповільнює окиснення картопляної маси під час контакту з повітрям.
Тому якщо ви не використовуєте цибулю, потрібно додати іншу натуральну кислоту. Найкраще підходить густа сметана або натуральний йогурт (достатньо однієї ложки на 1 кілограм картоплі).
Молочна кислота допомагає уповільнити окиснення, завдяки чому деруни зберігають світліший колір, а також робить їх ніжнішими та пухкішими всередині.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Як альтернативу можна використати кілька крапель лимонного соку, який у такій невеликій кількості не вплине на смак страви.