Цибуля виконує дві функції в дерунах: надає їм виразний смак та забезпечує кислоту й сік, які запобігають посірінню сирої маси

Цибулю в дерунах можна замінити простими інгредієнтами, які допоможуть картоплі не темніти, а самим дерунам – залишатися ніжними всередині й хрусткими зовні. Pysznosci розповідає, як можна замінити цибулю в дерунах.

Чим замінити цибулю?

Цибуля виконує в дерунах дві функції: надає їм виразного смаку та допомагає запобігти потемнінню натертої картоплі. Її сік частково уповільнює окиснення картопляної маси під час контакту з повітрям.

Тому якщо ви не використовуєте цибулю, потрібно додати іншу натуральну кислоту. Найкраще підходить густа сметана або натуральний йогурт (достатньо однієї ложки на 1 кілограм картоплі).

Молочна кислота допомагає уповільнити окиснення, завдяки чому деруни зберігають світліший колір, а також робить їх ніжнішими та пухкішими всередині.

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Як альтернативу можна використати кілька крапель лимонного соку, який у такій невеликій кількості не вплине на смак страви.