Підбиваний борщ без мʼяса. Рецепт дня
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Підбиваний борщ – традиційна страва галицької кухні, яка відрізняється від звичного борщу способом приготування та особливою консистенцією. Його готують без картоплі, тому він виходить легким і досить рідким. Незвичайного смаку страві надають сметанна засмажка та борошняна підбивка. Такий борщ можна подавати як у тарілках, так і в горнятках, доповнивши часниковими пампушками або домашньою випічкою. Рецепт опублікував сайт Shuba.
Інгредієнти
|Буряк
|4 шт.
|Лимонний сік
|1 ст. л.
|Сметана 20%
|100 г
|Цибуля ріпчаста
|1 шт.
|Вода
|2,5 л
|Сіль
|до смаку
|Чорний мелений перець
|до смаку
|Пшеничне борошно
|1 ст. л.
|Зелень
|10 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Налийте воду в каструлю та поставте на вогонь. Почистьте буряк і натріть його на великій тертці. Коли вода закипить, додайте буряк, лимонний сік і сіль. Варіть приблизно 15 хвилин.
Крок 2
Почистьте цибулю та наріжте невеликими кубиками. Розігрійте на сковороді олію й обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте сметану, перемішайте та готуйте на помірному вогні ще 3 хвилини.
Крок 3
Приготуйте борошняну підбивку. Змішайте борошно приблизно з 80 мл води та ретельно розмішайте, щоб не залишилося грудочок. Влийте суміш у каструлю з борщем, постійно помішуючи.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Додайте до борщу сметанну засмажку, за потреби досоліть, поперчіть і всипте подрібнену зелень. Добре перемішайте та зніміть із вогню.
Крок 5
Подавайте підбиваний борщ гарячим, доповнивши часниковими пампушками або домашніми пиріжками.