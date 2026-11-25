Підбиваний борщ – традиційна страва галицької кухні, яка відрізняється від звичного борщу способом приготування та особливою консистенцією. Його готують без картоплі, тому він виходить легким і досить рідким. Незвичайного смаку страві надають сметанна засмажка та борошняна підбивка. Такий борщ можна подавати як у тарілках, так і в горнятках, доповнивши часниковими пампушками або домашньою випічкою. Рецепт опублікував сайт Shuba.

Інгредієнти Буряк 4 шт. Лимонний сік 1 ст. л. Сметана 20% 100 г Цибуля ріпчаста 1 шт. Вода 2,5 л Сіль до смаку Чорний мелений перець до смаку Пшеничне борошно 1 ст. л. Зелень 10 г Спосіб приготування: Крок 1 Налийте воду в каструлю та поставте на вогонь. Почистьте буряк і натріть його на великій тертці. Коли вода закипить, додайте буряк, лимонний сік і сіль. Варіть приблизно 15 хвилин. Крок 2 Почистьте цибулю та наріжте невеликими кубиками. Розігрійте на сковороді олію й обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте сметану, перемішайте та готуйте на помірному вогні ще 3 хвилини. Крок 3 Приготуйте борошняну підбивку. Змішайте борошно приблизно з 80 мл води та ретельно розмішайте, щоб не залишилося грудочок. Влийте суміш у каструлю з борщем, постійно помішуючи. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Додайте до борщу сметанну засмажку, за потреби досоліть, поперчіть і всипте подрібнену зелень. Добре перемішайте та зніміть із вогню. Крок 5 Подавайте підбиваний борщ гарячим, доповнивши часниковими пампушками або домашніми пиріжками.