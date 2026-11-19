Пісні голубці з картоплею та грибами. Рецепт дня
Пісні голубці з картоплею та грибами – ситна страва, яка урізноманітнить щоденне меню під час посту. Начинку готують із сирої тертої картоплі, обсмажених печериць, цибулі та моркви. Щоб голубці мали насичений смак, їх тушкують в овочевому бульйоні з додаванням сушених білих грибів. Покроковий рецепт приготування пише видання Picante Cooking.
Інгредієнти
|Капуста білокачанна
|1 середня головка
|Картопля
|1 кг
|Цибуля
|2 шт.
|Печериці
|600 г
|Морква
|1 велика
|Овочевий бульйон
|1,5 л
|Сушені білі гриби
|10 г
|Лавровий лист
|1 шт.
|Кріп
|½ пучка
|Соняшникова олія
|для смаження
|Сіль
|до смаку
|Чорний мелений перець
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Розігрійте на сковороді 3–4 столові ложки соняшникової олії. Наріжте цибулю кубиками, викладіть на сковороду та обсмажте до м’якості. Додайте нарізані печериці, трохи збільште вогонь, посоліть і готуйте, поки гриби зменшаться в об’ємі.
Крок 2
Натріть моркву на великій тертці, додайте до грибів із цибулею та тушкуйте все разом до м’якості моркви.
Крок 3
Почистьте картоплю та натріть на дрібній тертці. Перекладіть її у глибоку миску, додайте обсмажені овочі з грибами. Посоліть начинку, приправте чорним меленим перцем і ретельно перемішайте.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Видаліть качан із капусти та занурте її в каструлю з киплячою водою на кілька хвилин. Коли верхні листки розм’якнуть, обережно зніміть їх. Повторюйте процедуру, поки не розберете всю капусту на листки.
Крок 5
Викладіть на кожен капустяний лист порцію картопляної начинки та загорніть конвертиком, формуючи голубці. Повторіть із рештою листків і начинки.
Крок 6
Розігрійте в каструлі з товстим дном трохи олії. Партіями обсмажте голубці з усіх боків до легкої рум’яної скоринки.
Крок 7
Складіть усі голубці в каструлю, додайте сушені білі гриби та лавровий лист. Залийте овочевим бульйоном, посоліть до смаку й доведіть до кипіння.
Крок 8
Зменште вогонь до мінімуму, накрийте каструлю кришкою та тушкуйте голубці приблизно 40–50 хвилин, доки капуста й картопляна начинка повністю приготуються. Дрібно наріжте кріп і посипте ним готові голубці перед подаванням.