Пісні голубці з картоплею та грибами – ситна страва, яка урізноманітнить щоденне меню під час посту. Начинку готують із сирої тертої картоплі, обсмажених печериць, цибулі та моркви. Щоб голубці мали насичений смак, їх тушкують в овочевому бульйоні з додаванням сушених білих грибів. Покроковий рецепт приготування пише видання Picante Cooking.

Інгредієнти

Капуста білокачанна 1 середня головка Картопля 1 кг Цибуля 2 шт. Печериці 600 г Морква 1 велика Овочевий бульйон 1,5 л Сушені білі гриби 10 г Лавровий лист 1 шт. Кріп ½ пучка Соняшникова олія для смаження Сіль до смаку Чорний мелений перець до смаку

Спосіб приготування:

Крок 1 Розігрійте на сковороді 3–4 столові ложки соняшникової олії. Наріжте цибулю кубиками, викладіть на сковороду та обсмажте до м’якості. Додайте нарізані печериці, трохи збільште вогонь, посоліть і готуйте, поки гриби зменшаться в об’ємі.

Крок 2 Натріть моркву на великій тертці, додайте до грибів із цибулею та тушкуйте все разом до м’якості моркви.

Крок 3 Почистьте картоплю та натріть на дрібній тертці. Перекладіть її у глибоку миску, додайте обсмажені овочі з грибами. Посоліть начинку, приправте чорним меленим перцем і ретельно перемішайте. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Видаліть качан із капусти та занурте її в каструлю з киплячою водою на кілька хвилин. Коли верхні листки розм’якнуть, обережно зніміть їх. Повторюйте процедуру, поки не розберете всю капусту на листки.

Крок 5 Викладіть на кожен капустяний лист порцію картопляної начинки та загорніть конвертиком, формуючи голубці. Повторіть із рештою листків і начинки.

Крок 6 Розігрійте в каструлі з товстим дном трохи олії. Партіями обсмажте голубці з усіх боків до легкої рум’яної скоринки.

Крок 7 Складіть усі голубці в каструлю, додайте сушені білі гриби та лавровий лист. Залийте овочевим бульйоном, посоліть до смаку й доведіть до кипіння.