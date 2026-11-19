Надмірно тепле середовище може негативно вплинути на якість продукту

Тривалість квашення капусти залежить від умов, у яких відбувається цей процес. Що вища температура, то швидше проходить ферментація, однак надмірне тепло може погіршити якість продукту. Ofeminin розповідає, скільки часу потрібно квасити капусту.

Скільки часу квасити капусту за різної температури?

За температури 19–22°C капуста буде готова через 2-3 тижні. Однак у надто теплому приміщенні листя може розм’якнути, а розсіл – стати слизьким.

За температури 14–18°C капусті потрібно 4–6 тижнів, щоб набути належної хрусткості. Це вважається оптимальним діапазоном для квашення.

При температурі 8–10°C процес протікає найповільніше і триває до 6–8 тижнів. Перевагою цього методу є довший термін зберігання готового продукту.

Етапи квашення капусти

Процес квашення можна розділити на три етапи:

Перші 3–4 дні. Капуста вбирає розсіл, а повітря виходить на поверхню у вигляді бульбашок. Розсіл залишається прозорим і злегка солоним.

Другий тиждень. Сік мутніє, з’являється біла піна – це ознака того, що ферментація досі триває. Смак починає змінюватися з солоного на злегка кислий.