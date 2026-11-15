Не кожен варіант, доступний у магазині, буде хорошим

Квашена капуста – популярний зимовий продукт, який легко знайти в супермаркетах. Проте вона не завжди тішить смаком і хрумкістю. На що звернути увагу перед купівлею, щоб вибрати якісний продукт, розповідає видання Pysznosci.

Як вибрати якісну квашену капусту під час покупок?

Насамперед зверніть увагу на склад: достатньо капусти й солі, а також моркви та спецій за бажанням.

Характерний кислий смак продукт набуває завдяки природній ферментації, тому додавати оцет не потрібно. Цукор і консерванти також не є обов’язковими складниками.

Зверніть увагу також на розсіл. Він має бути трохи каламутним, адже це природний ефект квашення. Цілком прозора рідина не обов’язково означає погану якість, але при традиційній ферментації капуста зазвичай не виглядає ідеально, як у лабораторії.

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Також має значення колір, запах та консистенція. Хороша квашена капуста має світлий, кремово-жовтий колір. Вона може бути трохи нерівною, з видимими шматочками моркви або спецій, але не повинна мати сірих, коричневих чи рожевих плям. Такі зміни можуть свідчити про неправильне зберігання.

Запах повинен бути виразно кислим, свіжим і характерним для ферментованих овочів. Різкий аромат оцту, затхлості або неприємна нотка алкоголю – це сигнал, що краще вибрати інший продукт.

Важлива також хрусткість. Квашена капуста не має бути твердою, але й не занадто м’якою. Для вживання в сирому вигляді обирайте пружну капусту, нарізану не надто дрібно.

Уникайте паковань, що надулися, пошкоджені або містять велику кількість піни всередині. Такі ознаки вказують на псування продукту.