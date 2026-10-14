Причина криється в неправильних умовах ферментації

Квашена капуста має бути соковитою та хрумкою, але іноді замість апетитної заготівлі виходить м’яка маса з неприємною слизькою поверхнею. Причина криється в неправильних умовах ферментації. Новини.Live розповідають, через які помилки квашена капуста стає слизькою.

Чому квашена капуста стає слизькою?

Надто висока температура

Температура безпосередньо впливає на перебіг ферментації. Якщо в приміщенні стабільно вище +24 °C, процес відбуватиметься надто швидко, а капуста може стати м’якою, а іноді й слизькою.

Під час квашення капусту краще тримати за температури від +21 до +24 °C.

Недостатня кількість солі

Сіль під час ферментації створює умови, в яких молочнокислі бактерії отримують перевагу перед небажаними мікроорганізмами. Тому довільно зменшувати її кількість у рецепті не варто.

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Також не потрібно використовувати сіль із добавками, спеціями або йодовану, адже така сіль може впливати на перебіг процесу ферментації та навіть колір продукту.

Недостатня кількість розсолу

Під час квашення овочі мають залишатися повністю зануреними в рідину. Якщо капуста погано втрамбована й виступає над розсолом, контакт із повітрям може сприяти розвитку дріжджів і плісняви.

Чи можна їсти слизьку квашену капусту?

Якщо капуста лише стала трохи м’якшою, але все ще має нормальний кислий запах, це ще не обов’язково означає псування. А от тягучий слиз є ознакою того, що заготівлю потрібно викинути.

Те саме стосується капусти із запахом гнилі, великою кількістю плісняви або іншими ознаками псування.

І важливо пам’ятати, що промивання капусти, додавання оцту чи кип’ятіння розсолу не допоможе перетворити зіпсовану страву на знову безпечний продукт.