Салат із буряка та яблука – легка, корисна й доступна страва, для приготування якої знадобляться прості інгредієнти. Запечений буряк надає салату приємної солодкості, а яблуко – свіжості та легкої кислинки. Заправка з оливкової олії й лимонного соку гармонійно поєднує всі складники. Такий салат підходить для пісного меню, а також добре смакує як доповнення до м’ясних, рибних та овочевих страв. Рецепт опублікував сайт Picante Cooking.

Інгредієнти

Буряк 2 шт., великі Яблуко 1 шт., середнє Цибуля ½ цибулини Оливкова олія 2 ст. л. Лимонний сік 2 ст. л. Сіль 1 дрібка Цукор 1 дрібка

Спосіб приготування:

Крок 1 Ретельно помийте буряк, загорніть кожен коренеплід у фольгу та запікайте в духовці за температури 190–200 °C до готовності. За бажанням відваріть буряк у воді. Дайте готовим овочам охолонути, потім очистьте їх від шкірки й натріть на великій тертці.

Крок 2 Очистьте цибулю та наріжте невеликими кубиками. Перекладіть у глибоку миску, додайте сіль і цукор, перемішайте та залиште на 2–3 хвилини, щоб вона трохи промаринувалася.

Крок 3 Помийте яблуко, очистьте від шкірки та натріть на великій тертці. Додайте його до цибулі разом із підготовленим буряком. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Влийте оливкову олію та лимонний сік. Ретельно перемішайте всі інгредієнти, щоб заправка рівномірно розподілилася.