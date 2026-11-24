Пісний салат із буряка з яблуком: простий рецепт на щодень
Салат із буряка та яблука – легка, корисна й доступна страва, для приготування якої знадобляться прості інгредієнти. Запечений буряк надає салату приємної солодкості, а яблуко – свіжості та легкої кислинки. Заправка з оливкової олії й лимонного соку гармонійно поєднує всі складники. Такий салат підходить для пісного меню, а також добре смакує як доповнення до м’ясних, рибних та овочевих страв. Рецепт опублікував сайт Picante Cooking.
Інгредієнти
|Буряк
|2 шт., великі
|Яблуко
|1 шт., середнє
|Цибуля
|½ цибулини
|Оливкова олія
|2 ст. л.
|Лимонний сік
|2 ст. л.
|Сіль
|1 дрібка
|Цукор
|1 дрібка
Спосіб приготування:
Крок 1
Ретельно помийте буряк, загорніть кожен коренеплід у фольгу та запікайте в духовці за температури 190–200 °C до готовності. За бажанням відваріть буряк у воді. Дайте готовим овочам охолонути, потім очистьте їх від шкірки й натріть на великій тертці.
Крок 2
Очистьте цибулю та наріжте невеликими кубиками. Перекладіть у глибоку миску, додайте сіль і цукор, перемішайте та залиште на 2–3 хвилини, щоб вона трохи промаринувалася.
Крок 3
Помийте яблуко, очистьте від шкірки та натріть на великій тертці. Додайте його до цибулі разом із підготовленим буряком.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Влийте оливкову олію та лимонний сік. Ретельно перемішайте всі інгредієнти, щоб заправка рівномірно розподілилася.
Крок 5
Залиште салат на 5–8 хвилин, щоб смаки поєдналися. Подавайте до столу як самостійну пісну страву або овочевий гарнір.