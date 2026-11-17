Цибуляники – проста й бюджетна страва, яку готують із доступних продуктів. Попри велику кількість цибулі, готові оладки мають ніжний, трохи солодкуватий смак і м’яку текстуру. Завдяки яйцям, сметані та манній крупі тісто добре тримає форму, а цибуля встигає приготуватися під час смаження. Рецепт опублікували на сторінці «Сімейні рецепти Марини Гармаш» у фейсбуці.

Інгредієнти

Цибуля 500 г Сіль 1 ч. л. Цукор 0,5 ст. л. Яйця 3 шт. Сметана 2 ст. л. Манна крупа 3 ст. л. Борошно 2 ст. л. Харчова сода 0,5 ч. л. Оцет для гасіння соди Мелений чорний перець до смаку Сушена петрушка за бажанням Олія для смаження

Спосіб приготування:

Крок 1 Очистьте цибулю та дрібно наріжте її. Залийте холодною водою й залиште на 15 хвилин, щоб прибрати зайву гіркоту.

Крок 2 Відкиньте цибулю на друшляк і добре злийте всю рідину.

Крок 3 Перекладіть подрібнену цибулю в миску. Додайте сіль, цукор, яйця, сметану, манну крупу та борошно. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Погасіть соду оцтом і додайте до решти інгредієнтів. Приправте меленим перцем і сушеною петрушкою за бажанням.

Крок 5 Ретельно перемішайте масу та залиште на 10 хвилин, щоб манна крупа трохи набухла.

Крок 6 Розігрійте сковороду з олією. Ще раз перемішайте цибулеву масу, викладайте її столовою ложкою та формуйте невеликі оладки.

Крок 7 Смажте цибуляники на середньому вогні без кришки, періодично перевертаючи, щоб вони рівномірно підрум’янилися та добре пропарилися всередині.