Ніжні цибуляники з хрусткою скоринкою. Рецепт дня
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Цибуляники – проста й бюджетна страва, яку готують із доступних продуктів. Попри велику кількість цибулі, готові оладки мають ніжний, трохи солодкуватий смак і м’яку текстуру. Завдяки яйцям, сметані та манній крупі тісто добре тримає форму, а цибуля встигає приготуватися під час смаження. Рецепт опублікували на сторінці «Сімейні рецепти Марини Гармаш» у фейсбуці.
Інгредієнти
|Цибуля
|500 г
|Сіль
|1 ч. л.
|Цукор
|0,5 ст. л.
|Яйця
|3 шт.
|Сметана
|2 ст. л.
|Манна крупа
|3 ст. л.
|Борошно
|2 ст. л.
|Харчова сода
|0,5 ч. л.
|Оцет
|для гасіння соди
|Мелений чорний перець
|до смаку
|Сушена петрушка
|за бажанням
|Олія
|для смаження
Спосіб приготування:
Крок 1
Очистьте цибулю та дрібно наріжте її. Залийте холодною водою й залиште на 15 хвилин, щоб прибрати зайву гіркоту.
Крок 2
Відкиньте цибулю на друшляк і добре злийте всю рідину.
Крок 3
Перекладіть подрібнену цибулю в миску. Додайте сіль, цукор, яйця, сметану, манну крупу та борошно.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Погасіть соду оцтом і додайте до решти інгредієнтів. Приправте меленим перцем і сушеною петрушкою за бажанням.
Крок 5
Ретельно перемішайте масу та залиште на 10 хвилин, щоб манна крупа трохи набухла.
Крок 6
Розігрійте сковороду з олією. Ще раз перемішайте цибулеву масу, викладайте її столовою ложкою та формуйте невеликі оладки.
Крок 7
Смажте цибуляники на середньому вогні без кришки, періодично перевертаючи, щоб вони рівномірно підрум’янилися та добре пропарилися всередині.
Крок 8
Готові оладки за бажанням перекладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.