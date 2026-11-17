Секрет цього способу полягає у впливі лужного середовища на пектин

Під час запікання картопля іноді стає м’якою, але так і не підрум’янюється. Щоб отримати золотисту хрустку скоринку, шматочки варто спершу трохи проварити у воді з харчовою содою, а потім запекти в духовці. Як приготувати картоплю в такий спосіб, розповідає Pixel Inform.

Навіщо додавати соду під час варіння?

Секрет цього способу полягає у впливі лужного середовища на пектин – речовину, що скріплює клітини рослин. Коли овоч вариться у звичайній воді, клітини тримаються докупи, а поверхня залишається гладенькою. А от лужне середовище руйнує ці зв’язки.

Саме сода створює лужне середовище, тому верхній шар картоплі починає «розсипатися» на окремі клітини, стає пухким, немов оксамитовим. Коли ви зливаєте воду та струшуєте каструлю, цей пухкий шар частково стирається, і з нього вивільняється крохмаль. Він осідає на поверхні липкою плівкою.

На розігрітому деку цей крохмаль миттєво схоплюється – і скоринка стає хрусткою.

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Скільки додавати соди?

Соди потрібно зовсім мало – приблизно половина чайної ложки на літр води. Якщо ви додасте її забагато, картопля набуде неприємного мильного присмаку і стане м’якою ще у воді.

Картоплю потрібно варити не до повної готовності. Достатньо приблизно 7–10 хвилин після закипання залежно від сорту та розміру шматків. Після зливання води важливо дати картоплі кілька хвилин «підсохнути» в каструлі без кришки, щоб зайва волога могла випаруватися.

Запікати підготовлену картоплю слід 25–35 хвилин при температурі 200–220°C.