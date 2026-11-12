Спробуйте додати до вашої страви копчену паприку

Домашня картопля фрі може бути не менш смачною за ресторанну, навіть якщо готувати її в духовці або аерогрилі. Для виразнішого смаку й апетитного аромату достатньо перед запіканням додати одну спецію. Яку саме варто обрати, розповідає видання Pysznosci.

Яку спецію додати до картоплі фрі?

Спробуйте додати до вашої страви копчену паприку. Вона чудово поєднується з картоплею, підкреслюючи її природну солодкість.

Копчену паприку виготовляють із сушеного перцю, який попередньо набуває аромату під час копчення. Завдяки цьому навіть картопля фрі, приготована в духовці чи аерогрилі, має приємну димну нотку.

Однак додавайте спецію помірно: її надлишок може надати страві гіркуватого присмаку після запікання.

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Перед приготуванням ретельно висушіть вимиту картоплю та перемішайте її з олією. Вона допоможе рівномірно розподілити приправу й отримати рум’яну скоринку.

Викладайте шматочки одним шаром, залишаючи між ними трохи місця. Якщо розмістити їх надто щільно, вони тушкуватимуться, а не запікатимуться.