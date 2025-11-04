Для цього не потрібно багато часу, а головне мінімум олії

Приготувати хрустку та смачну картоплю фрі вдома можна швидко за допомогою аерогрилю. Для цього не потрібно багато часу, а головне – мінімум олії. Moyo розповідає, як це зробити швидко.

Як приготувати картоплю фрі в аерогрилі?

У просунутих моделях передбачається автоматичний режим приготування картоплі брусочками, як із фритюрниці. На ручних налаштуваннях страва також виходить смачною, але доведеться поекспериментувати з часом та температурою приготування.

Що знадобиться:

Картопля – 500 г. Дрібна сіль – ½ чайної ложки солі. Олія (соняшникова, оливкова або кукурудзяна) – 10 мл. Спеції – до смаку.

Спочатку почистьте картоплю від шкірки, наріжте її на однакового розміру шматочки завтовшки не більше 1 см. Замочіть картоплю у холодній воді хоча б на пів години, щоб прибрати. Просушіть шматочки паперовим кухонним рушником. Додайте до картоплі спеції та олію, ретельно перемішайте.

Після цього покладіть картоплю у кошик аерогриля та запустіть відповідну програму або поставте вручну режим до 180°C та залиште на 15-30 хвилин залежно від кількості картоплі. Важливо перемішувати картоплю, якщо скибочки лежать не в один шар. Робіть це кожні 7-10 хвилин.