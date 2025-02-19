Для того, щоб розібратися, яку картоплю для чого використовувати, потрібно зрозуміти, який сорт картоплі добре розварюється, а який – навпаки

Вибір картоплі на ринку великий, і буває складно визначити, яка з них найкраще підходить для варіння, пюре, смаження чи запікання. УНІАН розповідає, які сорти варто обирати для різних способів приготування.

Яка картопля не розварюється

Для того, щоб розібратися, яку картоплю для чого використовувати, потрібно зрозуміти, який сорт картоплі добре розварюється, а який – навпаки.

Отже, до сортів, які добре розварюються, належать «Слов'янка», «Беллароза», «Артеміда», «Адретта». А сорти, які не розварюються, – «Гала», «Синьоока», «Ред Скарлетт», «Венета», «Леон».

Найкращі сорти картоплі для пюре

Для приготування ніжного та повітряного картопляного пюре потрібно обирати сорти з високим вмістом крохмалю, які добре розварюються. Ідеальні варіанти:

«Слов’янка»;

«Беллароза»;

«Артеміда».

Якщо сорт картоплі не вказано, варто звернути увагу на колір шкірки. Краще віддати перевагу білій картоплі, а не рожевій: її смак буде солодшим, а також вона швидше звариться. Крім того, беріть для пюре старішу картоплю: молоді бульби варто залишити для різних салатів і супів.

Яку картоплю обрати для варіння

Якщо ви плануєте приготувати суп або борщ, слід обирати сорти, які добре зберігають форму під час варіння:

«Венета»;

«Санте»;

«Невський»;

«Ред Скарлетт».

Якщо орієнтуватися на колір шкірки, то як і у випадку з пюре, краще віддати перевагу білій картоплі, однак і рожева підійде для перших страв.

Ідеальні сорти картоплі для смаження

Щоб отримати хрустку та рум’яну картоплю, варто обирати сорти з низьким вмістом крохмалю. У цьому випадку рожева картопля краща за білу, оскільки вона також містить більше антиоксиданту антоціану.

Найкращі сорти для смаження:

«Гала»;

«Синьоока»;

«Ред Скарлетт» (ідеальний вибір для картоплі фрі).

Найкращі сорти картоплі для запікання в духовці

Якщо ви шукаєте картоплю для запікання, зверніть увагу на «Венету», «Леон» та «Розару». Картопля для запікання має бути середньої крохмалистості, з пружною текстурою. Біла картопля дає хрустку скоринку, рожева виходить соковитою і з більш насиченим смаком.

Однак є й універсальні сорти картоплі, які підійдуть як для варіння, так і для смаження, і для духовки. Це «Адретта», «Невський», «Беллароза» та «Ювіляр».