Особливу увагу варто звернути на те, в чому зберігати картоплю

Коли урожай картоплі зібраний, найголовніше питання, яке з’являється – де її зберігати, щоб картопля не проростала і не гнила. Про те, як зберегти урожай як найдовше, пише УНІАН.

Як зберігати картоплю в погребі

Льох – одне з кращих місць для тривалого зберігання картоплі. Вибирати час, коли заносити картоплю в льох, можна після того, як викопаєте її, переберете і добре просушите. Не варто спускати овоч у льох раніше ніж через 2-3 тижні після того, як вона була викопана.

Особливу увагу варто звернути на те, в чому зберігати картоплю – найкраще підійдуть гратчасті ящики або сітки, але не щільні мішки. Важливо, щоб вона зберігалася в умовах «вентиляції», коли з усіх боків потрапляє свіже повітря. Не стеліть нічого на дно ящика, це буде заважати циркуляції повітря і може привести до того, що вона запріє або почне гнити.

У теплому погребі картопля швидко дасть паростки, у холодному – перемерзне і стане солодкою. За високої вологості картопля також почне сиріти. Тому важливо дотримуватися температурного режим. Якщо картоплю зберігають у сітці у сильні морози, тоді її можна прикрити соломою, щоб овочі не перемерзли.

Як зберігати картоплю без льоху

Для зберігання картоплі в квартирі або будинку без льоху варто вибирати прохолодні і затемнені місця. Підійдуть балкон, прлиці під підвіконням, ніша або комора. Якщо є вибір – умови на заскленому балконі будуть ліпшими, ніж в теплій коморі.

Зберігати слід тільки цілі картоплини без пошкоджень. Перебирати запаси варто не рідше ніж раз на місяць. Від неминучих перепадів вологості і температури може допомогти вдале сусідство – зберігайте між бульб картоплі буряк. ВІн допоможе прибрати зайву вологу.

Як зупинити проростання картоплі

Для довгострокового зберігання підходять тільки середньостиглі і пізньостиглі сорти картоплі. Їх можна зберігати всю зиму, не боячись, що вони прокинуться.

Щоб уникнути появи паростків, варто врахувати, від чого проростає картопля. До цього може призвести недотримання правил зберігання бульб. Рекомендується, щоб температура в приміщенні, де зберігається картопля, була не нижче -5 °C і не вище 5-7 °C, а вологість була на рівні 70-80%.

Підвищення температури або вологості лише на кілька градусів/процентних пунктів може розбудити бульби.

Якщо уникнути цього все ж не вдалося, є кілька способів, як зупинити проростання картоплі: зменшіть температуру в приміщенні – вона повинна бути нижче 2-4 °C;

обламувати паростки, які досягли 3-4 сантиметри. Це не змусить бульби заснути, але зупинить погіршення якості продукту.

Що робити, щоб картопля не гнила

Картопля гниє через розвиток грибкових або бактеріальних хвороб. Зараження може статися як в процесі вирощування, так і під час зберігання картоплі.

Погана вентиляція, висока температура і вологість – все це може привести до потрапляння хвороботворних бактерій в бульби через тріщини і порізи.

Щоб картопля не гнила, стежте за вологістю і температурою, не зберігайте картоплю в теплих житлових приміщеннях, відбирайте пошкоджені бульби і використовуйте їх в першу чергу.