Традиційно картоплю садять тоді, коли на вулиці стабілізувалася температура від +8°C до +10°C вдень

Яровизація – це спеціальний захід, який підвищує показники урожайності та пришвидшує дозрівання. Цей досить простий метод використовується під час роботи з різним культурами, зокрема, бульбовими та злаковими, та найчастіше – при вирощуванні картоплі. Як це робити правильно, пояснює Agromarket.

Під поняттям яровизації картоплі мається на увазі пророщування посадкового матеріалу протягом 4 тижнів чи місяця. Її роблять для того, щоб пробудити від сну сплячі бруньки і проростити їх. Після закінчення яровизації на бульбах мають вирости по кілька паростків довжиною 1-2 см. Після цього посадковий матеріал садять, і пагони активно ростуть.

Навіщо потрібна яровизація:

Прискорення появи сходів, а в результаті – і отримання врожаю. Після висадки перші паростки можуть з’явитися вже через 10 діб, тоді як без цієї процедури процес може затягтися на місяць.

Після висадки перші паростки можуть з’явитися вже через 10 діб, тоді як без цієї процедури процес може затягтися на місяць. Збільшення врожайності. Правильна яровизація дозволяє збільшити врожай на 25-40%. У процесі пророщування можна відразу помітити, які бульби слабкі і не годяться для посадкового матеріалу, та натомість використовувати якісні картоплини, які дають міцні паростки.

Правильна яровизація дозволяє збільшити врожай на 25-40%. У процесі пророщування можна відразу помітити, які бульби слабкі і не годяться для посадкового матеріалу, та натомість використовувати якісні картоплини, які дають міцні паростки. Запобігання хворобам. У процесі яровизації, крім пророщування, здійснюється і обробка картоплі спеціальною сумішшю для дезінфекції. Це дозволяє запобігти поширенню грибкових та бактеріальних захворювань після того, як бульбу посадять.

У процесі яровизації, крім пророщування, здійснюється і обробка картоплі спеціальною сумішшю для дезінфекції. Це дозволяє запобігти поширенню грибкових та бактеріальних захворювань після того, як бульбу посадять. Крім знезараження, посадковий матеріал також обробляють стимуляторами росту. Це дозволяє компенсувати дефіцит живлення та прискорити розвиток рослин.

Коли починати яровизацію картоплі

Дуже важливо провести усі заходи вчасно. Якщо зробити все дуже рано, то на момент висадки на бульбах будуть сформовані дуже довгі паростки, які при посадці легко пошкодити. Якщо ж розпочати процес надто пізно, то молоді пагони можуть зовсім не сформуватися.

Традиційно картоплю садять тоді, коли на вулиці стабілізувалася температура від +8°C до +10°C вдень. Це оптимальний період початку висадки картоплі, зазвичай він припадає на початок травня. Для визначення старту яровизації потрібно від цього моменту відрахувати 4-6 тижнів. Наприклад, для областей, які знаходяться в середній смузі, процес можна розпочинати в останніх тижнях березня або на початку квітня за пізньої та холодної весни.

Як відбувається яровизація:

сортування та відбір матеріалу для посадки;

поміщення картоплі в теплому місці з гарним розсіяним світлом;

дезінфекція;

підживлення стимуляторами;

пророщування.

Для посадки краще вибирати ті екземпляри, які мають вагу від 60 до 90 г. При цьому всі картоплини не повинні мати пошкоджень, слідів грибкових або інших захворювань, вм’ятин тощо.

Якщо на деяких картоплинах вже з’явилися паростки, варто уважно оглянути їх. Якщо молоді пагони мають темний колір, це є сигналом грибкового захворювання. Якщо паростки довгі та тонкі – це свідчить про активність вірусу. Товсті світлі пагони теж не є цінними, тому їх видаляють, що дозволить стимулювати пробудження інших паростків.

Далі відібраний посадковий матеріал поміщають на 48 годин у ящиках у приміщення з температурою від +23°C до +25°C. Після цього робиться дезінфекція та обробка стимуляторами. Відтак 10 днів картопля повинна бути в приміщенні з температурою близько +18°C, потім її знижують до +12-15°C. Освітлення має бути розсіяним. У таких умовах бульби мають бути 2,5-3 тижні, після чого їх висаджують.

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