З розсадою в квітні багато клопоту, адже вона до травня повинна бути готова до висадки

Квітень – один з найбільш напружених місяців у календарі садівників та городників. Робіт що в саду, що на городі вже вдосталь, проте їх всі потрібно обов’язково звіряти з погодою. Також варто орієнтуватися на фази розвитку самих рослин, вони – найкращий індикатор. Що саме варто робити садівникам та городникам у квітні, розповідає «Зелена садиба».

Роботи в саду

Посадка і пересадка рослин

Квітень – хороший час для посадки і пересадки буквально всіх дерев та чагарників – і плодових, і декоративних. Але не затягуйте, адже вже ближче до травня погода стає спекотнішою, і приживаються саджанці набагато гірше.

Два головні правила посадки:

Вершки і корінці повинні бути в збалансованому стані: саджанці при викопуванні неминуче втрачають частину своєї кореневої системи, тому їх потрібно правильно обрізати, видалити зайве. Тільки тоді укорочена коренева система зможе дати життя новим паросткам. Незалежно від вологості ґрунту, саджанці при посадці потрібно рясно полити. Навіть якщо йдуть дощі або тільки розтанув сніг. Такий полив потрібен для того, щоб в посадковій ямі всі повітряні порожнечі були заповнені, а земля щільно обліпила коріння.

Обрізка

Оптимальними термінами обрізки вважається лютий-березень, але й в квітні робити це ще не пізно, головне – встигнути до розпускання бруньок. Так само на початку квітня варто провести обрізку живоплотів і топіарних форм – куль, спіралей, конусів і інших.

Весняне підживлення

На самому початку вегетації відмінно спрацюють весняні азотні добрива. Найкраще використовувати комплексні мінеральні, які містять весь набір макро- і мікроелементів та вітаміни. Підійде і звична нітроамофоска або навіть просто карбамід (сечовина). Головне, щоб вміст азоту в них був великим, адже саме він дає рослині сили заново відростити листя і нормально використовувати сонячне світло для фотосинтезу. Дехто вважає найкращим весняним добривом органіку – гній або курячий послід.

Азотні гранульовані добрива варто вносити в пристовбурові кола рослин із закладенням в ґрунт – потрібно просто розпушити землю або трохи перекопати, а потім полити. Тоді азот дійсно потрапить до коріння, а не випарується в повітря у вигляді аміаку.

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Обприскування

У квітні починають помітно набухати бруньки на деревах і чагарниках, і настає момент для другого весняного обприскування – «по зеленому конусу». Для нього підійде бордоська рідина в більш слабкій концентрації – 1%, але краще вибрати більш сучасні препарати. Можна зробити так звану «бакову суміш», об’єднавши в одному розчині протигрибкові препарати і препарати для боротьби зі шкідниками. Кількість обробок зменшиться, а ефект буде хороший. Проте варто враховувати, що багато сучасних пестицидів «працюють» тільки при температурах вище +10°C.

Весняні щеплення

Живці для щеплення (щепи) варто заготовити заздалегідь і до потрібного моменту тримати в холоді – погребі чи холодильнику. Запорукою успішного щеплення є вже не спляче дерево, на яке буде робитися щеплення (підщепа), і ще сплячий держак (щепа). Тільки при такому поєднанні дерево зможе живити щеплення, а щепа – нормально прокидатися і розвиватися. Кісточкові (слива, персик, алича, абрикос і вишня) прищеплюють трохи раніше, ніж насінневі (яблуня, груша, айва), адже і прокидаються вони раніше.

Зняття зимового укриття

Якщо ви використовували для утеплення якісь укриття, то пора їх знімати з рослин. Бажано робити це поступово і в похмуру погоду, привчаючи рослини до свіжого повітря. Особлива увага – винограду. При його відкриванні неминуче відбуваються поломки і поранення лози, і вона втрачає життєві соки, які їй потрібні на відновлення листя.

Догляд за полуницею

Проведіть огляд і зніміть утеплювачі, видаліть все хворе і засохле листя, ґрунт розпушіть і внесіть весняне добриво. Іноді після морозної зими кущики видавлюються з землі вище, і їх коренева система трохи оголюється. Вам потрібно або пересадити їх по-нормальному, або трохи підсипати ґрунт навколо.

Роботи в квітнику

Часто багаторічники, особливо з відмираючою на зиму надземною частиною, залишають в засохлому вигляді, щоб не втратити місце їх посадки. Усі ці сухі стебла варто видалити у квітні і дати місце новим паросткам. Видаляємо і всі злежалі мульчуючі матеріали. Багаторічники, що розрослися, у квітні можна поділити і розсадити.

Настає відмінний час садити троянди, але, як і у випадку з деревами, при посадці обрізаємо і рясно поливаємо. Бульби та цибулини час дістати та оглянути, пошкоджені – продезінфікувати, і поставити всі на пророщування. Безпосередньо в ґрунт можна сіяти космею, нагідки, чорнобривці, настурції та інші однорічники.

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Роботи на городі

Перші посіви та посадки

Уже в прогрітий ґрунт сіємо салат, моркву, петрушку, кріп, редис, цибулю, буряк і інші улюблені холодостійкі культури. А під теплолюбні, які поки ще у вигляді розсади, заздалегідь готуємо ґрунт на грядках. І головне – садимо картоплю.

Догляд за розсадою

З розсадою в квітні багато клопоту, адже вона до травня повинна бути готова до висадки. Тому в потрібний момент проводимо пікіровку, а приблизно в середині квітня починаємо поступово привчати її до свіжого повітря. Виносимо спочатку на годину, потім на дві і так доводимо час до повних дня і ночі. Перші дні варто уникати попадання на молоді рослини прямого сонячного світла.

Підготовка теплиці

Початок весни – гарний час, щоб звести нові теплиці або підготувати до переселення рослин старі. Якщо теплиці вже готові, можна у квітні висівати в них огірки. У середині місяця виставляють в теплиці розсаду селери, квасолі, капусти. У кінці місяця, як правило, вже можна висівати в теплиці насіння томатів, баклажанів, кабачків, патисонів. Розсаду томатів висаджують в теплиці в першій декаді місяця, огірків – у другій. У другій-третій декаді квітня можна висаджувати розсаду всіх овочів під тимчасові укриття.

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