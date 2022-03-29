Що робити в саду та на городі у квітні: перелік
Квітень – один з найбільш напружених місяців у календарі садівників та городників. Робіт що в саду, що на городі вже вдосталь, проте їх всі потрібно обов’язково звіряти з погодою. Також варто орієнтуватися на фази розвитку самих рослин, вони – найкращий індикатор. Що саме варто робити садівникам та городникам у квітні, розповідає «Зелена садиба».
Роботи в саду
Посадка і пересадка рослин
Квітень – хороший час для посадки і пересадки буквально всіх дерев та чагарників – і плодових, і декоративних. Але не затягуйте, адже вже ближче до травня погода стає спекотнішою, і приживаються саджанці набагато гірше.
Два головні правила посадки:
- Вершки і корінці повинні бути в збалансованому стані: саджанці при викопуванні неминуче втрачають частину своєї кореневої системи, тому їх потрібно правильно обрізати, видалити зайве. Тільки тоді укорочена коренева система зможе дати життя новим паросткам.
- Незалежно від вологості ґрунту, саджанці при посадці потрібно рясно полити. Навіть якщо йдуть дощі або тільки розтанув сніг. Такий полив потрібен для того, щоб в посадковій ямі всі повітряні порожнечі були заповнені, а земля щільно обліпила коріння.
Обрізка
Оптимальними термінами обрізки вважається лютий-березень, але й в квітні робити це ще не пізно, головне – встигнути до розпускання бруньок. Так само на початку квітня варто провести обрізку живоплотів і топіарних форм – куль, спіралей, конусів і інших.
Весняне підживлення
На самому початку вегетації відмінно спрацюють весняні азотні добрива. Найкраще використовувати комплексні мінеральні, які містять весь набір макро- і мікроелементів та вітаміни. Підійде і звична нітроамофоска або навіть просто карбамід (сечовина). Головне, щоб вміст азоту в них був великим, адже саме він дає рослині сили заново відростити листя і нормально використовувати сонячне світло для фотосинтезу. Дехто вважає найкращим весняним добривом органіку – гній або курячий послід.
Азотні гранульовані добрива варто вносити в пристовбурові кола рослин із закладенням в ґрунт – потрібно просто розпушити землю або трохи перекопати, а потім полити. Тоді азот дійсно потрапить до коріння, а не випарується в повітря у вигляді аміаку.
Більше корисних порад – у рубриках «Сад» і «Город»
Обприскування
У квітні починають помітно набухати бруньки на деревах і чагарниках, і настає момент для другого весняного обприскування – «по зеленому конусу». Для нього підійде бордоська рідина в більш слабкій концентрації – 1%, але краще вибрати більш сучасні препарати. Можна зробити так звану «бакову суміш», об’єднавши в одному розчині протигрибкові препарати і препарати для боротьби зі шкідниками. Кількість обробок зменшиться, а ефект буде хороший. Проте варто враховувати, що багато сучасних пестицидів «працюють» тільки при температурах вище +10°C.
Весняні щеплення
Живці для щеплення (щепи) варто заготовити заздалегідь і до потрібного моменту тримати в холоді – погребі чи холодильнику. Запорукою успішного щеплення є вже не спляче дерево, на яке буде робитися щеплення (підщепа), і ще сплячий держак (щепа). Тільки при такому поєднанні дерево зможе живити щеплення, а щепа – нормально прокидатися і розвиватися. Кісточкові (слива, персик, алича, абрикос і вишня) прищеплюють трохи раніше, ніж насінневі (яблуня, груша, айва), адже і прокидаються вони раніше.
Зняття зимового укриття
Якщо ви використовували для утеплення якісь укриття, то пора їх знімати з рослин. Бажано робити це поступово і в похмуру погоду, привчаючи рослини до свіжого повітря. Особлива увага – винограду. При його відкриванні неминуче відбуваються поломки і поранення лози, і вона втрачає життєві соки, які їй потрібні на відновлення листя.
Догляд за полуницею
Проведіть огляд і зніміть утеплювачі, видаліть все хворе і засохле листя, ґрунт розпушіть і внесіть весняне добриво. Іноді після морозної зими кущики видавлюються з землі вище, і їх коренева система трохи оголюється. Вам потрібно або пересадити їх по-нормальному, або трохи підсипати ґрунт навколо.
Роботи в квітнику
Часто багаторічники, особливо з відмираючою на зиму надземною частиною, залишають в засохлому вигляді, щоб не втратити місце їх посадки. Усі ці сухі стебла варто видалити у квітні і дати місце новим паросткам. Видаляємо і всі злежалі мульчуючі матеріали. Багаторічники, що розрослися, у квітні можна поділити і розсадити.
Настає відмінний час садити троянди, але, як і у випадку з деревами, при посадці обрізаємо і рясно поливаємо. Бульби та цибулини час дістати та оглянути, пошкоджені – продезінфікувати, і поставити всі на пророщування. Безпосередньо в ґрунт можна сіяти космею, нагідки, чорнобривці, настурції та інші однорічники.
Більше корисних порад – у рубриках «Сад» і «Город»
Роботи на городі
Перші посіви та посадки
Уже в прогрітий ґрунт сіємо салат, моркву, петрушку, кріп, редис, цибулю, буряк і інші улюблені холодостійкі культури. А під теплолюбні, які поки ще у вигляді розсади, заздалегідь готуємо ґрунт на грядках. І головне – садимо картоплю.
Догляд за розсадою
З розсадою в квітні багато клопоту, адже вона до травня повинна бути готова до висадки. Тому в потрібний момент проводимо пікіровку, а приблизно в середині квітня починаємо поступово привчати її до свіжого повітря. Виносимо спочатку на годину, потім на дві і так доводимо час до повних дня і ночі. Перші дні варто уникати попадання на молоді рослини прямого сонячного світла.
Підготовка теплиці
Початок весни – гарний час, щоб звести нові теплиці або підготувати до переселення рослин старі. Якщо теплиці вже готові, можна у квітні висівати в них огірки. У середині місяця виставляють в теплиці розсаду селери, квасолі, капусти. У кінці місяця, як правило, вже можна висівати в теплиці насіння томатів, баклажанів, кабачків, патисонів. Розсаду томатів висаджують в теплиці в першій декаді місяця, огірків – у другій. У другій-третій декаді квітня можна висаджувати розсаду всіх овочів під тимчасові укриття.