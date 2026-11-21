Для домашнього настою знадобляться доступні інгредієнти

Бананова шкірка та яєчна шкаралупа – кухонні відходи, які можна використати в догляді за кімнатними квітами й городніми культурами. З них готують домашній настій, який застосовують для поливу рослин. Його популярність пояснюють вмістом калію в банановій шкірці та кальцію в шкаралупі. Однак перш ніж використовувати таку суміш, варто розібратися, які речовини справді переходять у воду та чи може цей засіб замінити звичайне добриво. Про це пише французьке видання Mon Jardin & Ma Maison.

Навіщо варити бананову шкірку з яєчною шкаралупою

Обидва компоненти містять мінеральні речовини, необхідні для розвитку рослин. Яєчна шкаралупа переважно складається з карбонату кальцію. Цей елемент бере участь у формуванні клітинних стінок і розвитку рослинних тканин. Бананова шкірка містить калій, який потрібен для регулювання водного балансу, роботи ферментів і формування плодів.

Під час нагрівання частина водорозчинних речовин із бананової шкірки переходить у воду. Саме тому її використовують для приготування домашнього настою. Водночас кальцій зі шкаралупи майже не розчиняється у звичайній воді, навіть якщо її кип’ятити. Отже, не варто очікувати, що така суміш забезпечить рослини великою кількістю цього елемента.

Також важливо враховувати, що точний склад отриманої рідини невідомий, а її ефективність як повноцінного добрива науково не підтверджена. Тому домашній настій не повинен замінювати збалансоване підживлення.

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Як приготувати добриво з бананової шкірки та яєчної шкаралупи

Для домашнього настою знадобляться доступні інгредієнти, які зазвичай залишаються після приготування їжі.

Інгредієнти:

Яєчна шкаралупа від 2 яєць. Бананова шкірка від 2 бананів. Вода – 1 л. Кавова гуща – 2 ст. л. (за бажанням).

Спочатку ретельно промийте яєчну шкаралупу та подрібніть її на невеликі шматочки. Бананову шкірку наріжте ножем. Перекладіть обидва компоненти в каструлю, залийте водою та доведіть до кипіння. Проваріть суміш кілька хвилин, а потім зніміть із плити.

Залиште рідину до повного охолодження. Після цього процідіть її через сито, щоб видалити залишки органічних компонентів. За бажанням під час приготування можна додати кавову гущу, однак вона не є обов’язковим складником.

Готовий настій використовують для поливу ґрунту, а не для обприскування листя. Не залишайте шматочки бананової шкірки чи шкаралупи в горщику, адже під час розкладання вони можуть спричинити появу плісняви, неприємного запаху та ґрунтових мошок.

Як часто можна поливати рослини таким настоєм

У народних рекомендаціях можна зустріти пораду використовувати суміш раз на 10–15 днів, особливо під час активного росту та цвітіння. Проте універсальної науково обґрунтованої частоти для такого підживлення немає. Кількість поживних речовин у настої залежить від сировини та способу приготування.

Якщо вирішили випробувати цей засіб, спочатку використайте його для однієї невибагливої рослини й поспостерігайте за її станом. Не поливайте квіти гарячою рідиною та не зберігайте готовий настій кілька днів. Через органічні компоненти він може швидко псуватися.

Також не варто зловживати таким поливом. Надмірна кількість рідини призводить до перезволоження ґрунту, через що коріння може почати загнивати.

Яких помилок уникати під час використання домашнього добрива

Найпоширеніша помилка – вважати настій із бананової шкірки та яєчної шкаралупи повноцінною заміною магазинних добрив. Він не забезпечує рослини всіма необхідними елементами, зокрема не гарантує достатньої кількості азоту та фосфору.

Не варто використовувати й великі шматки шкаралупи, якщо потрібно швидко поповнити запаси кальцію в ґрунті. Карбонат кальцію, з якого вона переважно складається, розчиняється повільно, тож результату доведеться чекати довго.

Ще одна помилка – закопувати свіжу бананову шкірку безпосередньо біля коріння. Під час розкладання органічних залишків змінюється активність ґрунтових мікроорганізмів, а самі відходи можуть приваблювати шкідників. Не залишайте їх і на поверхні ґрунту в кімнатних горщиках.

Чим краще підживлювати кімнатні рослини та город

Бананову шкірку, яєчну шкаралупу та кавову гущу доцільніше використовувати для приготування компосту. Під час компостування органічні залишки поступово розкладаються, а отримана маса допомагає поліпшити структуру ґрунту та повернути в нього частину поживних речовин.

Якщо рослинам потрібне регулярне підживлення, краще обирати готові комплексні добрива з відомим складом. Вони містять азот, фосфор, калій та інші елементи у визначених пропорціях. Вибирайте засіб відповідно до виду рослини й дотримуйтеся дозування, зазначеного виробником.