Помітна округла частина – це лише зовнішня частина омели

Після опадання листя на гілках яблунь, лип і тополь можна помітити округлі зелені кущики. Це омела – вічнозелена рослина, яка оселяється безпосередньо на деревах і поступово розростається в їхніх кронах. Невелика кількість омели зазвичай не становить серйозної загрози для міцного дерева, проте численні осередки можуть його послабити. Як вчасно помітити паразита й правильно видалити уражені частини, пише RHS.

Чим омела небезпечна для дерев

Омела належить до напівпаразитичних рослин. Її зелене листя здатне самостійно виробляти поживні речовини завдяки фотосинтезу, проте воду та мінеральні речовини вона отримує від дерева-господаря. Для цього рослина проникає в його тканини й утворює спеціальні структури всередині гілок.

Один невеликий кущик зазвичай не завдає помітної шкоди здоровому дереву. Однак коли омели стає багато, вона забирає значну частину води та поживних речовин. Унаслідок цього дерево слабшає, а його гілки можуть поступово відмирати. Особливо уважно варто стежити за плодовими деревами в саду.

Поширюється омела переважно за допомогою птахів. Вони поїдають її білі ягоди, а липке насіння переносять на інші гілки. Там воно закріплюється на корі та з часом проростає. Тому нові зелені кущики можуть з’являтися навіть на деревах, де раніше омели не було.

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Чому недостатньо зрізати лише зелену кулю

Помітна округла частина – це лише зовнішня частина омели. Усередині гілки дерева залишаються структури, за допомогою яких рослина отримує воду та мінеральні речовини. Якщо просто зрізати зелений кущик, не видаливши уражену ділянку гілки, омела може відрости знову.

Тому під час обрізування важливо прибрати не лише видимі пагони, а й частину деревини, у тканини якої проник паразит. Що раніше виявити омелу, то простіше видалити невелику уражену гілку без значного втручання в крону.

Як правильно видалити омелу з дерева

Якщо рослина оселилася на невеликій гілці, її варто зрізати разом з ураженою частиною дерева. Від місця прикріплення омели потрібно відступити в бік стовбура щонайменше 30 см. Це допоможе видалити не лише зелені пагони, а й частину внутрішніх структур паразита.

Для роботи використовуйте гострий секатор або садову пилку. Інструмент має робити чистий зріз, не розривати кору й не пошкоджувати сусідні гілки. Перед обрізуванням очистьте леза від бруду та рослинних решток.

Якщо гілку потрібно видалити біля стовбура, не зрізайте її врівень із корою. Залиште природне потовщення біля основи гілки – так званий комірець. Водночас не варто залишати довгий сухий пеньок, який може заважати нормальному загоєнню рани.

Після роботи з деревами, на яких є ознаки хвороб, продезінфікуйте інструмент перед переходом до здорових рослин. Звичайні зрізи після обрізування не потрібно замащувати олійною фарбою або садовим варом: такі покриття не запобігають гниттю деревини та можуть заважати природному захисту дерева.

Коли краще звернутися до фахівця

Якщо омела оселилася на стовбурі, великих скелетних гілках або високо в кроні, самостійно видаляти її не варто. У таких випадках краще запросити арбориста – фахівця з догляду за деревами. Неправильне обрізування великих гілок може завдати значно більшої шкоди, ніж сама омела.

Також не потрібно спилювати багато великих гілок лише для того, щоб прибрати всі зелені кулі. Надмірне проріджування крони послаблює дерево та порушує його природну форму. Краще регулярно оглядати гілки й видаляти невеликі осередки омели на ранній стадії розвитку.