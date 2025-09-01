Гнилі плоди, залишки бадилля й опале листя – це справжній притулок для патогенів

Осінь – це не лише завершення сезону врожаю, а й відповідальний період підготовки городу та саду до зимівлі. Якщо проігнорувати прибирання, навесні ви можете зіткнутися з проблемами: розповсюдженням хвороб, нашестям шкідників і загибеллю частини рослин. Гнилі плоди, залишки бадилля й опале листя – це справжній притулок для патогенів, які чудово зберігаються до наступного сезону. Які саме залишки варто прибрати восени в першу чергу та чому.

Плоди під деревами: джерело інфекцій, а не добриво

Часто можна побачити, як на ділянці під плодовими деревами лежать зіпсовані яблука чи груші. Деякі городники вважають, що вони просто перегниють і збагачуватимуть ґрунт. Насправді все навпаки: гнилі плоди – ідеальне середовище для збереження спор грибків, бактерій та зимівлі шкідників.

Зібрані фрукти варто або відправити в компостну яму, де при правильному температурному режимі шкідливі мікроорганізми знищаться, або спалити, особливо, якщо є підозра на хвороби.

Сухе бадилля та залишки овочів: місце для зимівлі комах

Після збирання врожаю на грядках часто залишається бадилля, здавалося б, безпечне, але саме воно накопичує в собі грибкові спори, личинки комах та інші потенційні загрози. Якщо залишити такі рештки до весни, вони стануть стартовим майданчиком для поширення хвороб у новому сезоні.

Здорове бадилля можна компостувати. Але якщо на рослинах були ознаки інфекцій або ураження, краще його спалити. Золу з таких рослин можна використати як добриво, вона багата на калій та фосфор.

Опале листя: пастка для вологи та хвороб

Багато хто залишає листя на землі, сподіваючись, що воно зіграє роль природної мульчі. Але якщо на деревах були грибкові хвороби (плямистість, іржа тощо), залишене листя лише погіршить ситуацію. Крім того, вологе листя створює парниковий ефект, сприяє появі плісняви та приваблює гризунів.Усе листя краще зібрати. Частину можна закласти в компост, решту – утилізувати або спалити. Це зменшить ризик зараження рослин навесні.