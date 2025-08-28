Обрізання листя допомагає очистити кущі

Ягідний сезон уже завершився, а грядки з полуницею здаються майже порожніми – час важливої фази догляду. Саме в цей час закладається основа врожаю наступного року. І ключову роль у цьому процесі відіграє правильно виконана обрізка листя полуниці. Як це правильно зробити, пише Pixel.

Навіщо обрізати листя полуниці

На перший погляд, обрізка може здатися зайвою – кущі відплодоносили, тож навіщо їх турбувати? Насправді старе листя наприкінці літа вже не несе користі. Навпаки – на його поверхні часто накопичуються спори грибків, збудники таких хвороб, як борошниста роса або сіра гниль. Крім того, саме в листкових пазухах ховаються шкідники, зокрема, суничний кліщ.

Обрізання листя допомагає очистити кущі від можливих джерел інфекцій і шкідників, а також перенаправити ресурси рослини на розвиток кореневої системи та формування майбутніх квіткових бруньок, з яких навесні з’являться ягоди.

До того ж старі листки з віком втрачають здатність до ефективного фотосинтезу, але продовжують забирати поживні речовини. Їх видалення допомагає кущу зосередитися на головному – відновленні та підготовці до зими.

Як правильно обрізати полуницю: поетапна інструкція

Обрізку варто проводити одразу після завершення плодоношення, зазвичай це кінець липня або серпень. Таким чином у рослин буде 6-8 тижнів для формування нових листків до настання холодів.

Інструменти. Використовуйте гострий секатор або садові ножиці. Важливо, щоб зріз був чистим, без «розривів» тканини, які можуть сприяти зараженню.

Глибина обрізки. Залишайте черешки довжиною приблизно 5-7 см над ґрунтом. Головне – не пошкодити точку росту в центрі куща, так зване «сердечко».

Вибірковість. Видаляйте лише старе, пошкоджене або пожовтіле листя. Молоді листочки з центру куща обов’язково залишайте, вони потрібні для подальшого росту.

Особливості для ремонтантних сортів. Якщо у вас ремонтантна полуниця, яка плодоносить до осені, обрізку проводять вибірково. Повне видалення листя не рекомендується, лише санітарне очищення від хворих або засохлих частин.

Догляд після обрізки

Після обрізки зберіть усе листя та інші рослинні залишки, їх не варто залишати на грядці або класти у компост, адже там можуть зберігатися шкідники та хвороби. Найкраще – винести або спалити.

Наступним кроком стане розпушування ґрунту навколо кущів, видалення бур’янів та вусів (якщо не плануєте розмноження). Через декілька днів, коли рослини трохи відновляться, підживіть їх мінеральними добривами з перевагою фосфору та калію. Ці елементи допоможуть зміцнити кореневу систему та підготувати кущі до зими. Уникати слід азотних добрив, вони стимулюють надмірний ріст зелені, який перед холодами небажаний.