Як легко очистити мандарини від шкірки та мембран: поради шеф-кухаря
До теми
Очищення мандаринів може займати багато часу, особливо коли потрібно підготувати їх для салату, десерту чи перекусу. І щоб зробити це швидко та без зайвого клопоту, є один простий спосіб, який допоможе очистити мандарини від шкірки. ТСН розповідає про цей секрет.
Шеф-кухар Олександр Огороднік поділився нестандартним способом очищення мандаринів. Головним секретом тут є пектиназа. Пектиназа – це фермент, який розщеплює пектин, який є природним клеєм, тримає клітини фруктів разом і створює тонкі плівочки між часточками. Саме завдяки пектину фрукти мають форму та структуру, а шматочки тримаються разом.
З пектиназою процес очищення стає простим і майже магічним, адже шматочки легко відокремлюються без ножа.
Як використати пектиназу?
- Розчиніть 1% пектинази у воді – 10 грамів ферменту на 1 літр води.
- Занурте фрукти у розчин.
- Залиште на 24 години.
- Промийте мандарини та насолоджуйтесь чистими шматочками.