Очищення мандаринів може займати багато часу, особливо коли потрібно підготувати їх для салату, десерту чи перекусу. І щоб зробити це швидко та без зайвого клопоту, є один простий спосіб, який допоможе очистити мандарини від шкірки. ТСН розповідає про цей секрет.

Шеф-кухар Олександр Огороднік поділився нестандартним способом очищення мандаринів. Головним секретом тут є пектиназа. Пектиназа – це фермент, який розщеплює пектин, який є природним клеєм, тримає клітини фруктів разом і створює тонкі плівочки між часточками. Саме завдяки пектину фрукти мають форму та структуру, а шматочки тримаються разом.

З пектиназою процес очищення стає простим і майже магічним, адже шматочки легко відокремлюються без ножа.

Як використати пектиназу?