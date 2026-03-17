Оцет і сіль вважаються доступною альтернативою побутовій хімії, здатною покращити результат миття підлоги

Під час прибирання не обов’язково використовувати дорогі засоби – іноді достатньо простих компонентів, які є майже в кожному домі. Оцет і сіль вважаються доступною альтернативою побутовій хімії, здатною покращити результат миття підлоги. Pixel Inform розповідає, чому варто мити підлогу з оцтом і сіллю.

Чому варто використовувати сіль та оцет під час миття підлоги?

Оцет

Він непогано справляється з мікробами, що стане чудовою альтернативою дорогим антибактеріальним засобам. Якщо вводити оцет під час миття підлоги, то поверхні виглядатимуть чистими та доглянутими. Найкраще на оцет реагує лінолеум, плитка та покриття з вінілу.

Сіль

Сіль також давно використовується у прибиранні і не втратила актуальності. Вона підходить для різних типів поверхонь і допомагає покращити результат миття. На 5 літрів води достатньо взяти половину ложки солі.