Після обробки кущі стають витривалішими, активніше формують зав’язі та довше зберігають здоровий вигляд

Помідори часто страждають від грибкових хвороб, різких перепадів температури, спеки та затяжних дощів. У таких умовах кущі слабшають, гірше формують зав’язі та повільніше розвиваються. Саме тому городники шукають прості способи підтримати рослини під час сезону. Про один із таких способів пише NV.

Чому аспірин працює на користь томатів

Основний ефект забезпечує саліцилова кислота, яка входить до складу препарату. Вона діє як природний стимулятор захисних процесів у рослинах і допомагає їм краще протистояти несприятливим умовам.

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Після обробки кущі стають витривалішими, активніше формують зав’язі та довше зберігають здоровий вигляд. Також підвищується їхня стійкість до грибкових інфекцій, бактерій і навіть шкідників.

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Як приготувати простий розчин

Для приготування засобу достатньо однієї таблетки аспірину та літра води. Таблетку подрібнюють, розчиняють у воді та ретельно перемішують. Отриманий розчин залишають на короткий час, щоб він повністю розчинився.

Деякі городники використовують більш слабку концентрацію – одну таблетку на кілька літрів води. Такий варіант підходить для профілактичного обприскування протягом сезону.

Як правильно обробляти томати

Обприскування краще проводити вранці або ввечері, коли немає прямого сонця. Це допомагає уникнути опіків на листі та забезпечує кращу ефективність засобу.

Процедуру рекомендують повторювати не частіше ніж раз на кілька тижнів у період активного росту рослин. Важливо пам’ятати, що аспірин не замінює основне підживлення, а лише доповнює догляд.