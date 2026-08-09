Якщо погода ще тепла, після викопування картоплі можна встигнути виростити скоростиглі овочі та зелень

Після збирання картоплі на городі звільняється чимала площа, яку не варто залишати без діла. До завершення теплого сезону ще достатньо часу, щоб отримати додатковий урожай або покращити стан ґрунту перед наступним роком. Що можна ще посадити, пише «Главред».

Які культури можна висіяти після картоплі

Якщо погода ще тепла, після викопування картоплі можна встигнути виростити скоростиглі овочі та зелень. Вони швидко розвиваються і за сприятливих умов дадуть урожай ще до настання стійких холодів.

Для повторного висіву добре підходять:

редиска;

листовий салат;

шпинат;

кріп;

рукола.

Ці культури не потребують тривалого періоду вегетації та добре почуваються наприкінці літа.

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Посійте сидерати для відновлення ґрунту

Якщо головна мета – підготувати грядку до нового сезону, варто висіяти сидерати. Вони покращують структуру ґрунту, пригнічують бур'яни, захищають поверхню землі від пересихання та поступово насичують її органічною речовиною.

Після картоплі найчастіше висівають:

гірчицю;

фацелію;

люпин;

конюшину;

гречку.

Особливо корисними є бобові сидерати, адже вони допомагають накопичувати азот, необхідний для майбутніх посадок.

Чи можна посадити озиму цибулю

На звільнених після картоплі грядках також можна запланувати висаджування озимої цибулі-сіянки. Її висаджують восени, коли для цього настають відповідні строки у вашому регіоні. Після успішної зимівлі така цибуля формує ранній урожай наступного сезону.

Чим підживити землю після збирання картоплі

Однією з найпоширеніших помилок є внесення свіжого гною відразу після викопування картоплі. Таке добриво може стати причиною розвитку грибкових захворювань, а також приваблювати небезпечних ґрунтових шкідників, зокрема ведмедку та личинок хруща.

Набагато безпечніше використовувати добре перепрілий компост або перегній. Такі органічні добрива покращують структуру ґрунту та поступово насичують його поживними речовинами.

Як підготувати грядку до нового сезону

Після збирання врожаю бажано очистити ділянку від рослинних решток, злегка розпушити землю та визначитися з подальшим використанням грядки. Якщо плануєте вирощувати овочі восени, відразу висівайте скоростиглі культури. Якщо ж хочете відновити родючість, віддайте перевагу сидератам.