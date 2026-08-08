Не відколюйте лід ножем: як легко розтопити морозильну камеру
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Не варто намагатися відколоти лід ножем чи іншим гострим предмет
Якщо в морозильній камері накопичився товстий шар льоду, не варто намагатися відколоти його ножем чи іншим гострим предмет. Так можна пошкодити поверхню або важливі елементи техніки. NőkLapja розповідає, як можна легко розморозити морозильну камеру за допомогою алюмінієвої фольги.
Чому слід використовувати алюмінієву фольгу?
Алюміній – чудовий провідник тепла: він швидко нагрівається і передає це тепло далі. Якщо вистелити внутрішні стінки морозильної камери алюмінієвою фольгою, а потім використовувати теплу воду для розморожування, тепло рівномірніше досягне шару льоду, і той швидше відшаровується великими шматками.
Як діяти правильно?
- Перш ніж почати, відключіть прилад від мережі та вийміть з нього всі продукти.
- Вистеліть внутрішні стінки морозильної камери алюмінієвою фольгою.
- Покладіть на дно рушник або поглинальну тканину.
- Поставте миску з теплою водою в морозильну камеру або обережно розпиліть теплу воду на лід.
- Залиште на кілька хвилин. Лід з часом почне відходити набагато швидше, без використання ножа чи іншого інструмента.
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