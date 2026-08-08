Не варто намагатися відколоти лід ножем чи іншим гострим предмет

Якщо в морозильній камері накопичився товстий шар льоду, не варто намагатися відколоти його ножем чи іншим гострим предмет. Так можна пошкодити поверхню або важливі елементи техніки. NőkLapja розповідає, як можна легко розморозити морозильну камеру за допомогою алюмінієвої фольги.

Чому слід використовувати алюмінієву фольгу?

Алюміній – чудовий провідник тепла: він швидко нагрівається і передає це тепло далі. Якщо вистелити внутрішні стінки морозильної камери алюмінієвою фольгою, а потім використовувати теплу воду для розморожування, тепло рівномірніше досягне шару льоду, і той швидше відшаровується великими шматками.

Як діяти правильно?