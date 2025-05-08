Якщо не проводити розморожування регулярно, крига почне утворюватися надмірно, і тоді холодильник працюватиме набагато гірше

Регулярне розморожування холодильника – важливий етап догляду за побутовою технікою. Адже дуже часто ми стикаємось з тим, що на задній стінці холодильника виникає шар криги, який не зникає сам собою. «24 канал» розповідає, як правильно розморозити холодильник.

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Якщо не проводити розморожування регулярно, крига почне утворюватися надмірно, і тоді холодильник працюватиме набагато гірше. Окрім того, утворений іній заважатиме нормальній роботі холодильника, ускладнюватиметься функціонування випарника. Також компресор працюватиме більше, аби досягти заданої температури.

Як правильно розморожувати холодильник

Спершу відключіть холодильник від живлення. Після цього з холодильника потрібно витягнути усі продукти, щоб він був порожнім.

Знімні елементи потрібно витягнути – скляні або металеві полички та ящики. Холодильник має стояти з відкритими дверцятами протягом 4-8 годин, і як тільки ви помітите, що холодильник всередині розмерзся, можна завершувати процес.

Також потрібно помити та висушити полички та ящики. Перед тим, як повертати їх до холодильника, його потрібно протерти та ретельно вимити з використанням побутової хімії.

Далі ви можете ввімкнути холодильник в розетку та завантажити всі продукти назад.