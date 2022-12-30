Прибирання у внутрішній частині холодильника найбільш важливе, оскільки воно напряму пов’язане з якістю харчових продуктів

Як правило, у холодильнику найчастіше доводиться боротись з жирними плямами, пліснявою та слідами від брудних пальців. Та іноді зустрічаються й інші проблеми, наприклад, неприємний запах зсередини. Блог Comfy розповідає, як почистити холодильник без особливих зусиль підручними засобами.

Як почистити холодильник зовні

Перш, ніж приступати до миття, треба обов’язково вимкнути холодильник і розморозити за потреби. Спочатку встановіть температурний датчик на 0 градусів, а через півгодини повністю вимкніть пристрій. Це гарантія вашої та його безпеки.

Потім потрібно визначити ступінь забруднення. Якщо просто видно сліди від рук, це досить просто. Якщо ж потрібно відмити холодильник від наклейок та складних плям, а пластик помітно пожовтів –доведеться докласти більше зусиль.

Чим чистити:

1. Спеціальні засоби для чищення холодильників. Звичайним миючим засобом легко пошкодити гладеньку поверхню холодильника, а ось спеціальні діють максимально дбайливо. Якщо треба позбутись жовтизни, купуйте саме спецзасоби для побутової техніки, універсальні відбілити не здатні. До речі, краще за інших захищені від жовтизни червоні та чорні холодильники.

2. Засоби для миття посуду. Один з найкращих варіантів. Це не абразив, поверхню не подряпає, пахне приємно, є абсолютно у кожному домі.

3. Господарське мило. Щоб було зручніше, краще натерти мило на крупній тертці та трошки підігріти. Цю кашу наносимо на брудні місця, залишаємо ненадовго, а потім змиваємо. За необхідності можна злегка потерти. Звичайні плями від жиру сходять без проблем.

4. Харчова сода. Терти нею зовнішню поверхню холодильника точно не можна, а ось розчиняти застарілі плями – можна. Залийте 1 ч. л. соди водою, щоб отримати густу суміш. Нанесіть її на пляму та залиште. Через півгодини-годину потрібно дуже акуратно витерти соду. Як правило, від бруду нічого не залишається.

5. Зубна паста. Подряпин та потертостей не залишає, при цьому справляється навіть зі слідами від маркера. Потрібно просто нанести пасту на м’яку губку та легенько потерти брудне місце. Через певний час змити все водою, слідкуючи, щоб не залишалось розводів.

6. Фен. Як прибрати з холодильника наклейки? Звичайний фен творить чудеса, якщо просто подути ним зовсім близько від наклейки. Після такого прогрівання вона легко злазить, достатньо просто потерти її вологою ганчіркою.

7. Рідина для зняття лаку. Зрідка, коли холодильник та всі «прикраси», що висять на ньому (частіше за все наклейки), дуже старі, має сенс використати розчинник. Якщо його немає під рукою, підійде звичайна рідина для зняття лаку. Наносимо її на спонж, швиденько протираємо потрібне місце, а потім добре промиваємо гарячою водою. Важливо, щоб агресивний засіб не залишився на поверхні холодильника.

8. Пилосос. Потрібно привести до ладу не тільки передню частину холодильника, а й задню. Найпоширеніша проблема – це плями від пилу, що в’ївся, та шерсть домашніх тварин. Все це потрібно старанно вичистити за допомогою вузької щітки від пилососа та малярного пензлика.

9. Ватні палички. Вони знадобляться, якщо ви власник холодильника No Frost. Для нього особливо важлива чистота вентиляційної системи, яку можна чистити мокрими ватними паличками.

Коли зовні холодильник вже виглядає охайно, це далеко не значить, що на його поверхні немає мікробів та бактерій, які можуть потрапити на продукти. Будь-яке прибирання слід завершувати обробкою спеціальними антибактеріальними серветками. Потім, навіть без спеціальної обробки, треба неодмінно протерти холодильник чистою сухою ганчіркою, щоб захистити його від іржі.

Як почистити холодильник всередині

Прибирання у внутрішній частині холодильника найбільш важливе, оскільки воно напряму пов’язане з якістю харчових продуктів.

Пліснява.

Найнебезпечніший «житель» холодильника. Не боїться холоду, любить вологу, але з’являється не так вже й часто. Один з найкращих борців з пліснявою – звичайний 9% оцет. Його треба нанести на уражені ділянки у нерозведеному вигляді, залишити на деякий час, а потім змити водою. За необхідності повторити.

Також легко справляються з пліснявою засоби на основі хлору або спирту, але проводити таке прибирання можна лише при доброму вентилюванні приміщення, а сам холодильник потім слід дуже ретельно вимити, щоб залишки засобів не потрапили до їжі. Можна спробувати прибрати плісняву й перекисом водню, але він залишає стійкий «медичний» запах.

Сморід.

Для початку треба визначити, що саме є його причиною, і знищити це, інакше жодні засоби не допоможуть. Коли причина усунена, залишається побороти тільки запах. Найпростіше рішення – придбати нейтралізатор запахів. Якщо такого немає під рукою – спробуйте вивести запах харчовою содою. Її треба насипати в різних ділянках і на якийсь час залишити. Як варіант, можна просто промити весь холодильник зсередини содовим розчином (1 ст. л. соди на літр води), розчином винного оцту (2 ст. л. оцту на літр води) або протерти нашатирним спиртом.

Чим помити холодильник, щоб не було запаху якоїсь конкретної їжі – наприклад, в’яленої риби чи копченого м’яса? Тут цілком реально впоратись підручними засобами. Наприклад, нарізати шматочками чорний хліб та на добу залишити в холодильнику. Також радять поставити на полиці блюдце з активованим вугіллям, кавовою гущею або рисом. Підійдуть і сухі пакетики від випитого чаю або розсипаний на полицях ванілін. Якщо полиці не скляні і не пластикові, а з нержавіючої сталі, можна промити їх окремо окропом. Від запаху риби це допоможе, він «боїться» таких методів.

Очистити холодильник від запаху можна оцтом і навіть яблучним сидром. Треба просто протирати внутрішню поверхню пристрою ганчірками, змоченими у цих засобах. Підійде навіть лимон. Зручно розрізати його навпіл та використовувати, як мочалку. Перш, ніж помити холодильник такими засобами, запасіться великою кількістю води: якщо їх вчасно не змити, кислота продовжуватиме роз’їдати пластмасу.

Якщо це все не допомогло, причина неприємного запаху може критися у зливному отворі на задній стінці холодильника. Його потрібно періодично чистити за допомогою медичного шприца чи груші. Після цієї процедури не забудьте залити всередину будь-який дезінфікуючий засіб.

Якщо погане пахне від дверцят, уважно продивіться всі ущільнювачі по периметру. Залишки їжі можуть потрапляти між їх шарами та гнити, виділяючи неприємний запах. Чудово справляється з проблемою стара зубна щітка. Її треба змочити у соді, засобі для миття посуду чи звичайному милі та почистити холодильник, потім промити водою. Оцет у цьому випадку краще не використовувати: від нього гума може злипатися.

Щоб не смердів морозильний відсік, достатньо його повністю розморозити, прибрати весь лід, вимити полиці з вищеназваними засобами (сода, оцет, мило) та просушити. Перш ніж закладати їжу, не забудьте протерти пакети вологою ганчіркою, щоб запах не повернувся.

Бруд.

Як відмити холодильник зовні від жиру ви вже знаєте, і точно такі ж методи спрацьовують зсередини. Від жовтих плям жиру допомагає мочалка та господарське мило. Якщо вже зовсім не піддається – можна легенько піддважити їх канцелярським ножем. Але будьте дуже обережні: якщо подряпаєте, розраховувати на гарантію не вийде.

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