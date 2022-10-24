Чистити аератори на змішувачах радять хоча б раз на півроку

Більшість сучасних змішувачів води обладнані аераторами – спеціальними сіточками, які розсікають потік води. Ці прості деталі відіграють важливу роль для комфорту, впливають на чистоту води та її напір. Втім періодично аератори забиваються вапняним нальотом, який треба чистити. Зробити це нескладно, якщо дотримуватись кількох правил. Як це зробити, розповідає Ukr.Media.

Навіщо потрібен аератор змішувача

Аератор розсікає водний потік на безліч дрібних і насичує його бульбашками повітря. Такий струмінь стає об'ємним, злегка молочного кольору і не створює бризок, що залишають плями на плитці, умивальнику і поверхнях.

Спінена вода краще очищає і руки, і посуд. За рахунок насичення повітрям зменшується витрата води, а миття стає більш комфортним.

Крім цього, сіточка в аераторі відфільтровує великі частинки бруду та іржі, які частенько потрапляють у воду через поганий стан водопровідних мереж. Якщо кран візуально виглядає чистим, але потік води нерівномірний або постійно змінюється його напрямок, значить настав час чистити аератор.

Як зняти аератор

Спробуйте відкрутити гайку аератора розвідним ключем проти годинникової стрілки. Зазвичай досить зробити хоча б півоберта, далі можна відкрутити і руками. Але складність в тому, що від тривалого використання аератор часто прикипає до змішувача. В такому випадку не варто докладати сильних зусиль, адже це може зламати аератор. Якщо аератор не відкручується, то є два варіанти:

зніміть гусак повністю і замочіть його на півгодини в розчині оцту: 9% розчин оцту і воду в рівних пропорціях; поступово оцет розчинить наліт, і після замочування насадки її можна буде легко відкрутити.

якщо зняти гусак з якоїсь причини не виходить, наповніть сумішшю оцту і води поліетиленовий пакет; потім занурте в нього кран і закріпіть в такому положенні гумкою на годину; після такої процедури гайка аератора повинна відкрутитися без проблем.

є ще один спосіб: наповніть розчином оцту, засобом від накипу або лимонною кислотою пробку від пластикової пляшки; примотайте її малярським скотчем (не залишає слідів на поверхні) до змішувача на 1 годину, потім промийте аератор водою.

Як почистити аератор

Аератор складається з корпусу, сітки (або нероз'ємного корпусу з сіткою) і гумової шайби. При цьому металева сітка нічим не краща пластикової. Навіть навпаки, вона швидше окислюється і «заростає» нальотом. Отже, чистимо аератор оцтом:

налийте у посудину оцет і замочіть в ньому деталі аератора (крім гумових);

через півгодини промийте водою все водою і поставте аератор на місце.

Можна також скористатись лимонною кислотою:

покладіть аератор в невелику миску.

висипте в миску дві чайні ложки лимонної кислоти і залийте окропом

вже через 5 хвилин почнуть виділятися бульбашки газу, а в воді з'являться шматочки нальоту, які відвалюються; застряглі в сітці піщинки і маленькі шматочки іржі можна видалити голкою.

Як бачите, аератор нескладно очистити навіть без використання якихось дорогих засобів. Чистити аератор радять хоча б раз на півроку. Тоді струмінь води з крана не буде створювати бризок, а мити руки або посуд буде зручніше і набагато приємніше.

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