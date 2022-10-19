Картридж для фільтра-глечика потрібно змінювати раз на 1-2 місяці

Після встановлення систем очищення води дехто забуває про регулярність зміни витратних матеріалів або ж не дотримуються графіка заміни. Та яким би фільтром ви не користувалися, змінювати його картриджі потрібно обов’язково і вчасно, інакше якість очищення води знизиться. Коли саме потрібно це робити для різних видів фільтрів, а також що відбувається з фільтрувальними матеріалами у випадку невчасної заміни, розповідає Teplocentr.

Кожен виробник фільтрів для води вказує термін служби змінного очисного елемента на етикетці чи в інструкції. Це може бути як кількість тижнів чи місяців, так і об’єм води, пропущений через цього. Проте існують і загальноприйняті приблизні терміни роботи для всіх типів картриджів:

картридж для фільтра-глечика потрібно змінювати раз на 1-2 місяці;

картридж для проточного фільтра – раз на 3-6 місяців;

мембрану зворотного осмосу – раз на 10-12 місяців;

постфільтр та мінералізатор – раз на 6-12 місяців.

Крім експлуатаційних термінів, на час зміни картриджу впливають й інші аспекти, як-от рівень забруднення вхідної води, обсяг її споживання та навіть температура всередині помешкання. Тому слід зважати на ці чинники та звертати також увагу на зовнішній вигляд картриджа: зазвичай фільтр, який відпрацював свій ресурс, виглядає непривабливо.

Якщо не проводити своєчасну зміну очисних елементів, забруднювачі, що накопичилися, будуть ще більше забруднювати воду, що просочується через фільтр. Тому бажано міняти картриджі навіть трішки завчасно, щоб цього уникнути.

Для кращого розуміння пояснимо принципи роботи основних фільтрувальних матеріалів, а також що з ними відбувається, якщо їх вчасно не замінити.

Спінений поліпропілен механічних картриджів затримує великі частинки піску, глини, мулу тощо. При вичерпанні ресурсу він просто забивається і сильно знижує тиск на виході з фільтра. Крім цього, поліпропілен схильний до біологічних обростань.

Принцип роботи іонообмінної смоли полягає в тому, що вона обмінює катіони натрію зі своєї поверхні на кальцій і магній з води, пом’якшуючи її. Коли її ресурс близький до вичерпання, відбувається різка поява певного вмісту іонів твердості. Після певного часу матеріал просто перестане працювати, а ви будете пити жорстку воду.

Активоване вугілля працює за принципом адсорбції. Коли основна частина поверхні пор зайнята молекулами органічних речовин і хлору, вода також перестає очищатися, а іноді може навіть початися вимивання забруднень.

Мінералізатори містять в складі природні мінерали, які вимиваються і перестають виділяти в воду іони кальцію чи магнію. У свою чергу поліамідні волокна мембранного елементу забиваються слизом, що знижує їх продуктивність.

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