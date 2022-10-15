Щоб батареї взимку не були прохолодними, варто правильно спустити з них повітря

Повітря в системі опалення перешкоджає циркуляції води, через це окремі батареї або навіть цілі стояки можуть не нагріватися. До того ж через те, що вода, в якій є повітряні пробки, може переміщатися ривками, збільшується ймовірність гідроудару. Тому важливо розуміти, як правильно спустити повітря в системі опалення, щоб з комфортом пройти опалювальний сезон.

Пояснюємо, як спустити повітря з батарей та не наробити собі клопотів.

Причини формування повітряних пробок

З повітряними пробками зазвичай люди зустрічаються відразу після початку опалювального сезону. Як тільки запускається опалення в будинку, деякі мешканці можуть скаржитися на відсутність тепла в квартирі і на ледве теплі батареї. Причин цьому багато, найчастіше це:

неправильно спроектована або змонтована система опалення

негерметичність системи;

порушення заповнення системи теплоносієм;

поломка автоматичного повітряспускного клапану;

монтаж «теплої підлоги», коли труби прокладаються на різних рівнях;

виділення з води кисню після її нагрівання;

додавання в працюючу систему нової порції води.

Спуск повітря з радіатора

Для початку перевірте всі батареї: якщо вони всі занадто холодні або навпаки – занадто гарячі, можливо, проблема безпосередньо в обігрівачі або, може бути, в батареях скупчився інший осад. Також прослідкуйте, чи не капає з батарей вода. Можливо, в батареї витік, тоді просто потрібно відключити систему опалення і підтягти гайку на впускному клапані батареї.

Якщо в результаті проведених дій ситуація не змінилася, можливо, гайка піддалася корозії і її необхідно замінити. Бувають такі моменти, що на верхніх поверхах батареї залишаються холодними, в той час, як поверхом нижче батареї дуже добре нагріті. У таких випадках бажано викликати майстра, який спеціалізується у цій сфері.

А якщо в результаті детального обстеження опалювальної системи ви не виявили інших проблем, крім того, що якась батарея частково або повністю холодна, тоді вам необхідно всього-на-всього зрозуміти, як спустити повітря з батареї.

Для того, щоб випустити повітря з опалювальної батареї використовуйте спеціальний ключ, яким можна відкрити «повітряний клапан». Найчастіше в таких випадках використовують спеціальний радіаторний ключ, який можна придбати в господарському магазині. Сучасні батареї дозволяють використовувати для таких цілей викрутку.

Тепер, коли ключ або викрутка, а також ємність для зливу води у вас під рукою, огляньте батарею, знайдіть маленький клапан, який в народі називається кран Маєвського.

Кран Маєвського (фото Beregbud)

Процес виведення повітря дуже простий. Для цього достатньо відкрити кран і почекати, поки з системи вийде повітряна пробка. Це відбувається з характерним шиплячим звуком. Кран закривають після того, як з отвору радіатора потече вода. Ця процедура використовується для рівномірного розподілу тепла по поверхні батареї.

Додатково встановлені автоматичні повітровідвідники спрацюють, якщо тиск всередині системи зміниться. Вони бувають вертикальні і горизонтальні. Їх монтують там, де існує велика ймовірність формування пробки (петлі, повороти труби). У закритих опалювальних системах завжди встановлюються автоматичні повітровідвідники. Монтують їх в певних точках контуру, що дає можливість локально видалити повітря на етапі його переміщення в найвищу точку контуру.

Автоматичний повітровідвідник для радіаторів (фото poradu24.com)

Для великих автономних систем опалення можна використати сепаратор повітря. Його функція у відборі в системі повітря з подальшим його виведенням. Сепаратор – це металевий циліндр. Зверху у нього розташований відвідник повітря, знизу – вентиль для скидання шламу. На трубку, яка розміщена по центру, напаяна сітка, проходячи через яку, створюються вихрові потоки води. Це дає можливість бульбашкам повітря підійматися вгору, виходячи через спеціальну камеру. Для видалення відфільтрованих частинок сміття використовується зливний кран.

Профілактика появи в системі повітря

Щоб уникнути формування заповітряності в системі опалення, використовується кілька приладів:

сепаратор повітря;

кран Маєвського;

автоматичний повітровідвідник.

Вони дозволяють уникнути формування повітряних пробок. Крім цього необхідно:

періодично перевіряти систему на герметичність;

дотримуватися правил монтажу системи опалення та заповнення її водою.

Знаючи, що провокує появу заповітряності і і як спустити повітря з системи опалення, можна уникнути порушення її роботи та інших серйозних проблем, пов'язаних з формуванням повітряних пробок.

За матеріалами Altep та Montagnic.com

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