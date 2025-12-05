Найпростіший метод – видалити або змінити ґрунт рослини

Часто буває, що в горщиках із кімнатними або садовими рослинами заводяться мурахи, які можуть створювати проблеми. The Spruce розповідає про перевірені способи, які допоможуть вам позбутися непроханих гостей.

Як позбутися мурах у квіткових горщиках?

Заміна ґрунту

Найпростіший метод – змінити ґрунт рослини. Винесіть рослину на вулицю та видаліть весь старий субстрат, обережно полийте коріння рослини, щоб видалити залишки. Потім пересадіть рослину, використовуючи новий ґрунт.

Заохотьте мурах покинути ґрунт

«Якщо у вас є рослини, які відносно витривалі або добре переносять екстремальні умови, дайте ґрунту висохнути або залийте його водою на короткий час», – рекомендує Зак Лю, вчений, що спеціалізується на мурахах в університеті Макгілла.

Загерметизуйте свій будинок

Це один із найскладніших методів, але герметизація вашого будинку – це найнадійніший спосіб запобігти їхньому проникненню в будинок. Заповніть щілини вашого будинку та переконайтеся, що між склом та стіною ваших вікон немає жодних отворів, якими б незначними вони не були. І зробіть те саме з дверними рамами та зовнішніми стінами.

Використайте рослини, які не сподобаються мурахам

Деякі рослини, такі як лаванда, м’ята та розмарин, мають запах, який мурахи вважають неприємним. Тому ви можете додавати ці види рослин-компаньйонів у ваші горщики. Окрім того, ці рослини можуть допомогти іншим вашим рослинам краще рости.