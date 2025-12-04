Низькі температури негативно впливають на процеси всередині акумулятора смартфона, і саме через це вони швидше «сідають»

Коли на вулиці холодно – ваш смартфон може раптово «померти», навіть якщо батарея ще показує практично повний заряд. І справа тут не у вашому телефоні, а в тому, як працює акумулятор на морозі. ITech розповідає, чому смартфон вимикається на морозі.

Низькі температури негативно впливають на процеси всередині акумулятора смартфона, і саме через це вони швидше «сідають».

Річ у тім, що у більшості сучасних смартфонів використовуються літій-іонні батареї. Вони працюють завдяки переміщенню заряджених частинок всередині комірки. А батарея складається з анода, катода та електроліту. І оптимальна температура для таких батарей – від 0 до 35°C.

Тому при низьких температурах рух літієвих іонів уповільнюється, а електроліт стає більш в’язким, що погіршує його провідність. У результаті хімічні реакції в батареї відбуваються повільніше. Смартфон через це отримує менше енергії і починає економити заряд: знижується частота процесора, тьмяніє екран. І при дуже сильному холоді пристрій може вимкнутися, навіть якщо індикатор показує наявність заряду.

Дослідження показують, що якщо температура буде -10°C, місткість батареї зменшується приблизно на 30%, а при температурі -20°C – на 50%. Це означає, що частина заряду просто фізично недоступна через уповільнені реакції.

Але щоб продовжити життя смартфона, тримайте його в мороз у внутрішній кишені та не ставте на зарядку одразу після повернення з вулиці.