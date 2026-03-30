Глибина посадки залежить від типу ґрунту та погодних умов

Правильний час посадки картоплі – один із головних чинників, що впливає на майбутній урожай. Навіть якісний посадковий матеріал не дасть бажаного результату, якщо висадити його в холодний або перезволожений ґрунт. Саме тому городники орієнтуються не лише на погоду, а й на додаткові підказки, зокрема місячний календар, пише УНІАН.

Терміни посадки залежать насамперед від температури ґрунту та погодних умов. Найчастіше картоплю висаджують у квітні або травні, коли земля прогрівається на глибині приблизно 10–12 см.

У південних регіонах до роботи можуть приступати вже наприкінці березня або у квітні. У центральних і північних областях посадку зазвичай переносять на травень.

Головний орієнтир – температура ґрунту не нижче +7°C. Важливо також, щоб земля була злегка вологою, пухкою і не прилипала до інструментів.

Народна прикмета теж може стати підказкою: якщо на березі з’явилися перші листочки – настав слушний час для посадки.

Сприятливі дні у квітні 2026 за місячним календарем

Багато городників враховують фази Місяця. Вважається, що найкращий період для посадки картоплі – спадний Місяць, коли активніше розвивається коренева система.

У квітні 2026 року сприятливими днями є:

8 квітня (після 15:00);

9–10 квітня;

18 квітня;

19 квітня (до 19:00);

26–28 квітня.

Несприятливі дні:

2 квітня – повня;

17 квітня – молодик.

У ці періоди рослини можуть гірше приживатися і формувати слабший урожай.

На яку глибину садити картоплю

Глибина посадки залежить від типу ґрунту та погодних умов. У середньому бульби заглиблюють на 5–12 см. Піщані та родючі ґрунти дозволяють садити глибше, приблизно на 10–12 см. У глинистій землі краще садити мілкіше – на 5–8 см, щоб коріння отримувало достатньо повітря.

У вологу весну глибину зменшують, а в суху – навпаки, трохи збільшують. Якщо використовувати класичний спосіб посадки, глибина зазвичай становить близько 10 см, після чого формують гребені для кращого розвитку рослин.