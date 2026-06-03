Для мурах важливими є комфортні умови для життя та постійний доступ до їжі

Мурахи часто здаються нешкідливими мешканцями саду, проте їхня присутність може створити чимало проблем для городників. Вони будують мурашники серед грядок, пошкоджують кореневу систему молодих рослин і сприяють поширенню попелиці, яка висмоктує соки з культурних рослин. Як ефективно позбутися мурах, пише ТСН.

Якщо колонія вже оселилася на ділянці, простого руйнування мурашника зазвичай недостатньо. Комахи швидко відновлюють житло або перебираються в інше місце. Саме тому багато дачників використовують приманки, які допомагають впливати на всю колонію.

Чому мурахи обирають город і сад

Для мурах важливими є комфортні умови для життя та постійний доступ до їжі. Найчастіше вони облаштовують свої поселення на добре прогрітих ділянках із пухким ґрунтом.

Особливо приваблюють комах місця, де є попелиця. Мурахи живляться її солодкими виділеннями та навіть захищають шкідника від природних ворогів. Через це боротьба з мурахами нерідко допомагає одночасно скоротити чисельність попелиці.

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Як працює борна кислота

Борна кислота не діє миттєво. Саме в цьому полягає її перевага. Комахи встигають забрати приманку до мурашника та поділитися нею з іншими особинами.

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Поступово речовина поширюється серед мешканців колонії, що дозволяє впливати не лише на робочих мурах, а й на головне гніздо. Завдяки цьому ефективність такого способу значно вища, ніж у механічного знищення окремих комах.

Як приготувати приманку

Для приготування знадобляться прості складники:

1 склянка теплої води;

2–3 столові ложки цукру;

1 чайна ложка борної кислоти.

Спочатку необхідно повністю розчинити цукор у воді. Після цього додають борну кислоту та ретельно перемішують суміш до однорідності.

Готовим розчином змочують ватні диски, шматочки картону або інші невеликі носії приманки.

Де розкладати приманку

Найкращий результат дає розміщення засобу безпосередньо біля мурашиних стежок і поблизу входів до мурашників.

Також можна розкласти приманку поруч із рослинами, де часто з'являється попелиця. Саме там мурахи бувають особливо активними.

Для підтримання ефекту приманку рекомендується оновлювати кожні кілька днів, особливо після дощу.

Переваги цього способу

Популярність методу пояснюється його доступністю та простотою. Більшість необхідних компонентів легко знайти вдома або придбати за невеликі кошти.

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