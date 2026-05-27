Змії можуть з’являтися на присадибних ділянках у пошуках їжі, вологи або затишних місць для укриття. Найчастіше плазунів приваблюють зарості трави, купи гілля, старі дошки та захаращені куточки саду. Особливо уважними варто бути у спекотний період, коли гадюки активніше шукають прохолодні місця. Втім, існують рослини, запах яких плазуни не переносять. Які саме рослини, пише Interia Kobieta.

Полин вважають природним захистом від змій

Однією з найефективніших рослин для захисту ділянки називають полин. Його різкий гіркуватий аромат діє на змій подразливо та змушує їх уникати території.

Крім того, полин допомагає відлякувати комах і дрібних гризунів, які часто приваблюють плазунів до саду.

Де найкраще висаджувати полин

Рослину радять висаджувати вздовж парканів, біля господарських будівель та у місцях, де змії потенційно можуть ховатися. Також полин добре підходить для ділянок біля компостних куп, каміння чи густих заростей.

Відвар полину теж може допомогти

Для додаткового захисту деякі дачники використовують настій або відвар полину. Ним обприскують стежки, кути подвір’я та місця біля входу до будинку. Різкий запах тримається певний час і створює для плазунів неприємне середовище.

Які рослини ще не люблять змії

Окрім полину, відлякувальний ефект мають рута, пижмо, м’ята перцева, календула та часник. Такі рослини не лише допомагають зробити ділянку менш привабливою для плазунів, а й можуть прикрасити сад або стати корисними у побуті.