Тривала спека може стати справжнім випробуванням для городу та саду. Якщо температура кілька днів поспіль тримається на дуже високому рівні, рослини починають втрачати вологу, пригальмовують ріст і можуть скидати зав’язь. Особливо страждають огірки, салати, капуста та інші культури, які люблять помірну температуру. Щоб зберегти врожай і допомогти рослинам пережити спекотний період, важливо правильно організувати догляд. Як це зробити, пише Farmers’ almanac.

Поливайте рідше, але рясно

Під час спеки поверхневий полив приносить мало користі, адже вода швидко випаровується. Натомість рослини потребують глибокого зволоження ґрунту.

Найкраще поливати город рано-вранці, поки земля ще не нагрілася. Вода повинна проникати глибоко до коренів, щоб рослини могли пережити найспекотніші години дня.

Мульча допоможе втримати вологу

Мульчування – один із найефективніших способів захистити ґрунт від перегріву. Шар соломи, скошеної трави або подрібненого листя значно уповільнює випаровування води.

Крім того, мульча допомагає знизити температуру ґрунту та стримує ріст бур’янів, які забирають у рослин вологу.

Створіть затінок для чутливих культур

Салати, шпинат, молода розсада та деякі види капусти особливо важко переносять палюче сонце. У сильну спеку їх бажано притіняти.

Для цього використовують спеціальну затінювальну сітку, легкий агротекстиль або навіть старе простирадло, натягнуте над грядками.

Не поспішайте з добривами

У період сильної спеки рослини сповільнюють ріст і гірше засвоюють поживні речовини. Через це надлишок добрив може лише нашкодити кореневій системі.

Особливо обережно потрібно використовувати азотні підживлення, адже вони здатні викликати опіки коренів у перегрітому ґрунті.

Менше обрізування та пересадок

Будь-які додаткові стреси під час спеки послаблюють рослини. Тому у спекотний період не рекомендують активно обрізати кущі або пересаджувати овочеві культури.

Якщо обрізування необхідне, його краще проводити рано-вранці або ввечері.

Вчасно прибирайте бур’яни

Бур’яни дуже швидко виснажують ґрунт і забирають у культурних рослин воду. У спекотні дні це особливо небезпечно для врожаю.

Прополювання краще робити у прохолодний час доби, після чого бажано одразу замульчувати землю.

Які рослини найкраще переносять спеку

Деякі культури значно стійкіші до високих температур. Добре витримують спеку окра, квасоля, перець, батат, шавлія, лаванда та багато посухостійких декоративних рослин.

Для регіонів із частими спекотними хвилями городники радять заздалегідь обирати сорти, які краще адаптовані до жаркого клімату.