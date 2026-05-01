Найважливіші дати року: що і коли садити у травні 2026 року за місячним календарем
Травень – один із найактивніших місяців для робіт у саду та на городі. Саме в цей період висаджують більшість культур у відкритий ґрунт та формують основу майбутнього врожаю. У цей період важливо не лише орієнтуватися на погоду, а й враховувати сприятливі та несприятливі дні за місячним календарем, щоб не перевантажити себе хаотичними завданнями. «Зелена садиба» розповідає, що та коли садити у травні за місячним календарем.
Посівний календар на травень 2026
У травні 2026 року найкращими для посіву та посадки культур вважаються такі дні: 2–7, 11, 12, 20, 21, 26–30 травня. Водночас 8–10, 15–17, 31 травня належать до періодів, коли не варто виконувати будь-які маніпуляції з рослинами.
Коренеплоди:
- картопля, топінамбур – 2, 6, 7, 26-30;
- батат – 2, 6, 7, 11, 12, 23–25, 28–30;
- морква, буряк, пастернак – 2, 6, 7, 26–30;
- редис, редька, ріпа – 2, 6, 7, 11–14, 19, 20, 26–30;
- селера, петрушка на корінь – 2–7, 26–30.
Цибулеві:
- цибуля ріпчаста – 2, 6, 7, 26–30;
- цибуля на зелень, шніт – 2-7, 11–14, 19, 20, 26–30;
- часник – 2-7, 26–30;
- цибуля порей – 2-7, 26–30.
Овочі:
- томати, фізаліс – 2, 6, 7, 19, 20, 28–30;
- перець, баклажани – 2, 6, 7, 19, 20, 26–30;
- огірки – 2, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 28–30;
- броколі, цвітна капуста – 6, 7, 19, 20, 26, 27;
- рання капуста, кейл – 6, 7, 11-14, 19, 20, 26, 27;
- середня та пізня капуста – 6, 7, 19, 20, 26, 27;
- селера черешкова – 6, 7, 11, 12, 19, 20;
- спаржа – 6, 7, 21–25;
- кабачки, патисони, гарбуз – 6, 7, 11–14, 19, 20, 26, 27;
- баштанні – 2, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 28–30;
- стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 6, 7, 18, 26, 27;
- кукурудза – 26, 27;
- зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 19, 20, 26–29;
- соняшник – 21, 22, 26, 27;
- міцелій – 2, 6, 7, 19, 20, 28–30.
Зелень та трави:
- салати, цикорій – 2–7, 11–14, 19, 20, 26–30;
- шпинат – 2–7, 13, 14, 19, 20, 26–30;
- рукола, крес, листова гірчиця – 2–7, 11, 12, 19, 20, 26–30;
- мангольд, щавель – 2-5, 13, 14, 19, 20, 26–30;
- кріп, петрушка, кінза – 2–7, 11–14, 19, 20, 26–30;
- базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави – 2-7, 19, 20, 26–30;
- лікарські та чайні культури – 19, 20, 23–27;
- мікрозелень – 2–7, 11–14, 19, 20, 26–30.
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 2, 6, 7, 18–20, 28–30;
- яблуня – 3–7;
- груша, айва – 2, 6, 7, 26–30;
- абрикос, вишня, слива, персик – 2–7, 26–30;
- черешня – 21, 22;
- калина, шипшина, горобина – 2–5, 19, 20, 28–30;
- обліпиха – 3–5, 19, 20;
- глід – 2, 28–30;
- смородина – 2, 6, 7, 13, 14, 19–22, 28–30;
- малина, ожина – 2, 18–20, 28–30;
- аґрус – 2, 6, 7, 19, 20, 28–30;
- виноград – 2–7, 28–30.
Декоративні рослини :
- газон та грунтопокривні рослини – 3–5, 13, 14, 19, 20, 23–27;
- сидерати – 3-5, 13, 14, 19, 20, 23–25;
- однорічники – 6, 7, 11, 12, 19, 20, 23–27;
- цибулинні та бульбові – 2, 6, 7, 11, 12, 18, 23–25;
- трав’янисті багаторічники – 19, 20, 23–27;
- хвойні – 3–5, 23–25;
- живі огорожі – 3–5, 21, 22;
- чагарники та дерева – 6, 7, 11, 12, 19–27;
- ліани – 3–5, 18, 23–25.