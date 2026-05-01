Травень – один із найактивніших місяців для робіт у саду та на городі. Саме в цей період висаджують більшість культур у відкритий ґрунт та формують основу майбутнього врожаю. У цей період важливо не лише орієнтуватися на погоду, а й враховувати сприятливі та несприятливі дні за місячним календарем, щоб не перевантажити себе хаотичними завданнями. «Зелена садиба» розповідає, що та коли садити у травні за місячним календарем.

Посівний календар на травень 2026

У травні 2026 року найкращими для посіву та посадки культур вважаються такі дні: 2–7, 11, 12, 20, 21, 26–30 травня. Водночас 8–10, 15–17, 31 травня належать до періодів, коли не варто виконувати будь-які маніпуляції з рослинами.

Коренеплоди:

картопля, топінамбур – 2, 6, 7, 26-30;

батат – 2, 6, 7, 11, 12, 23–25, 28–30;

морква, буряк, пастернак – 2, 6, 7, 26–30;

редис, редька, ріпа – 2, 6, 7, 11–14, 19, 20, 26–30;

селера, петрушка на корінь – 2–7, 26–30.

Цибулеві:

цибуля ріпчаста – 2, 6, 7, 26–30;

цибуля на зелень, шніт – 2-7, 11–14, 19, 20, 26–30;

часник – 2-7, 26–30;

цибуля порей – 2-7, 26–30.

Овочі:

томати, фізаліс – 2, 6, 7, 19, 20, 28–30;

перець, баклажани – 2, 6, 7, 19, 20, 26–30;

огірки – 2, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 28–30;

броколі, цвітна капуста – 6, 7, 19, 20, 26, 27;

рання капуста, кейл – 6, 7, 11-14, 19, 20, 26, 27;

середня та пізня капуста – 6, 7, 19, 20, 26, 27;

селера черешкова – 6, 7, 11, 12, 19, 20;

спаржа – 6, 7, 21–25;

кабачки, патисони, гарбуз – 6, 7, 11–14, 19, 20, 26, 27;

баштанні – 2, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 28–30;

стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 6, 7, 18, 26, 27;

кукурудза – 26, 27;

зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 19, 20, 26–29;

соняшник – 21, 22, 26, 27;

міцелій – 2, 6, 7, 19, 20, 28–30.

Зелень та трави:

салати, цикорій – 2–7, 11–14, 19, 20, 26–30;

шпинат – 2–7, 13, 14, 19, 20, 26–30;

рукола, крес, листова гірчиця – 2–7, 11, 12, 19, 20, 26–30;

мангольд, щавель – 2-5, 13, 14, 19, 20, 26–30;

кріп, петрушка, кінза – 2–7, 11–14, 19, 20, 26–30;

базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави – 2-7, 19, 20, 26–30;

лікарські та чайні культури – 19, 20, 23–27;

мікрозелень – 2–7, 11–14, 19, 20, 26–30.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 2, 6, 7, 18–20, 28–30;

яблуня – 3–7;

груша, айва – 2, 6, 7, 26–30;

абрикос, вишня, слива, персик – 2–7, 26–30;

черешня – 21, 22;

калина, шипшина, горобина – 2–5, 19, 20, 28–30;

обліпиха – 3–5, 19, 20;

глід – 2, 28–30;

смородина – 2, 6, 7, 13, 14, 19–22, 28–30;

малина, ожина – 2, 18–20, 28–30;

аґрус – 2, 6, 7, 19, 20, 28–30;

виноград – 2–7, 28–30.

Декоративні рослини :