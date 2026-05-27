Деякі ароматні рослини допомагають зробити ділянку менш привабливою для шкідників

У теплу пору року кліщі стають однією з головних проблем для власників приватних будинків і дач. Вони ховаються у траві, кущах та вологих затінених місцях, а потрапити на ділянку можуть разом із дикими тваринами чи домашніми улюбленцями. Як попередити появу кліщів, пише Liза.ua.

Повністю уникнути ризику складно, проте правильний догляд за подвір’ям значно зменшує кількість шкідників і робить територію менш привабливою для них.

Регулярно косіть траву

Кліщі найбільше люблять густу й високу траву, де легко ховатися від сонця та чекати на людей або тварин. Саме тому газон і бур’яни потрібно регулярно підстригати. Чим коротша трава, тим менше шансів, що кліщі залишатимуться на ділянці.

Підрізайте кущі

Густі зарості також створюють комфортне середовище для шкідників. Особливо уважно варто стежити за декоративними кущами біля доріжок, альтанок і місць відпочинку. Ягідні кущі на кшталт смородини чи малини повністю уникнути заростання не дозволяють, тому після роботи біля них варто оглядати одяг і шкіру.

Не залишайте сад захаращеним

Купи листя, старі гілки, пні та вологий рослинний непотріб – ідеальне місце для кліщів. Регулярне прибирання території допомагає зменшити вологість і прибрати укриття, у яких шкідники можуть активно розмножуватися.

Перевіряйте затінені місця

Найчастіше кліщі накопичуються у сирих і темних куточках саду.

Особливу увагу варто звертати на:

густі кущі;

високу траву;

місця біля парканів;

зони з опалим листям;

ділянки поблизу компосту.

Саме там можуть з’являтися кладки яєць, які важливо вчасно прибирати.

Облаштовуйте місця відпочинку на сонці

Кліщі погано переносять сухі та добре освітлені місця. Тому дитячі майданчики, альтанки, зони для пікніків і лежаки краще розташовувати на відкритих сонячних ділянках, а не у вологій тіні дерев.

Захистіть територію від диких тварин

Їжаки, зайці, лисиці та інші дикі тварини часто переносять кліщів. Щоб зменшити ризик їхньої появи на подвір’ї, варто встановити надійний паркан і не залишати відкритий доступ до саду.

Посадіть рослини, які відлякують кліщів

Найчастіше для цього висаджують:

лаванду;

м’яту;

розмарин;

шавлію;

чорнобривці;

часник;

ялівець;

герань.

Такі рослини не лише прикрашають подвір’я, а й наповнюють його приємним ароматом.

Використовуйте засоби від кліщів

Для додаткового захисту можна застосовувати спеціальні препарати для газонів і саду. Тим, хто не хоче використовувати агресивну хімію, підійдуть натуральні засоби на основі ефірних олій евкаліпта, м’яти або німу. Також популярною є діатомова земля, яку використовують для боротьби зі шкідниками у саду.