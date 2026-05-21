Весна та літо – період активності не лише рослин, а й небезпечних шкідників. Кроти псують газони та грядки своїми ходами, а кліщі можуть становити загрозу для людей і домашніх тварин. Багато дачників намагаються боротися з ними хімічними засобами, однак існує і природний спосіб захисту ділянки. Яка одна невибаглива рослина здатна відлякувати шкідників як над землею, так і під нею, пише УНІАН.

Яка рослина допомагає від кліщів і кротів

Йдеться про звичайний хрін. Ця культура швидко розростається, утворює густе листя і має потужну кореневу систему. Саме корені виділяють специфічні сірчисті сполуки – ізотіоціанати, запах яких не переносять багато шкідників.

Кроти орієнтуються переважно на нюх, тому намагаються уникати місць, де росте хрін. Не подобається цей аромат і кліщам – вони рідше з’являються поблизу густих насаджень цієї рослини.

Де найкраще висаджувати хрін

Щоб отримати максимальний ефект, хрін рекомендують садити:

вздовж парканів;

по периметру ділянки;

біля грядок;

поруч із альтанками та зонами відпочинку;

біля плодових дерев.

Такі насадження створюють природний захисний бар’єр від шкідників.

Як правильно посадити хрін

Розмножують рослину кореневими живцями. Їх висаджують під кутом приблизно 30–45 градусів, заглиблюючи верхню частину на 2–3 сантиметри.

Оптимальна відстань між рослинами 30–40 сантиметрів. Хрін добре росте у напівтіні, любить помірно вологий та поживний ґрунт.

Важливий нюанс для дачників

Хрін дуже швидко розростається і може зайняти значну частину городу. Саме тому садівники радять контролювати його ріст, наприклад, висаджувати у великі ємності без дна або обмежувати коріння спеціальними бар’єрами.

Додаткові переваги хрону

Окрім боротьби зі шкідниками, хрін має ще кілька корисних властивостей:

допомагає стримувати розвиток грибкових хвороб;

підходить для приготування натуральних настоїв для обприскування рослин;

добре сусідить із картоплею, бобовими та плодовими деревами.

Водночас не рекомендується висаджувати його поруч із капустяними культурами, оскільки вони мають спільних шкідників та хвороби.