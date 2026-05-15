Найкращий час для поливу – ранкові години

Огірки вважаються однією з найпопулярніших городніх культур, однак саме режим поливу часто визначає, наскільки щедрим буде врожай. При нестачі вологи плоди можуть ставати дрібними, гіркими та деформованими, а надмірний полив здатний викликати грибкові хвороби та загнивання коріння. Як часто поливати огірки, пише Мartha Stewart.

Досвідчені городники радять підтримувати стабільну вологість ґрунту без різких пересихань або застою води.

Коли найкраще поливати огірки

Найкращий час для поливу – ранкові години. За день рослини встигають увібрати достатню кількість вологи, а листя підсихає до вечора. Це допомагає знизити ризик появи грибкових захворювань.

У спеку допускається вечірній полив, особливо якщо ґрунт швидко пересихає. Водночас поливати огірки вдень під палючим сонцем не рекомендують, адже вода швидко випаровується, а коріння може перегріватися.

Скільки води потрібно огіркам

У середньому огіркам потрібно близько 2,5–5 сантиметрів води на тиждень. У спекотну погоду норма може збільшуватися, особливо якщо рослини ростуть на піщаному ґрунті або в контейнерах.

Головне правило – земля повинна залишатися помірно вологою. Надто сухий ґрунт пригнічує ріст рослин, а надлишок вологи перекриває доступ кисню до кореневої системи.

Як правильно поливати огірки

Поливати огірки найкраще під корінь, не змочуючи листя. Для цього підходить крапельний полив або шланг із повільною подачею води. Волога має проникати приблизно на 15–20 сантиметрів углиб ґрунту.

Також городники радять після поливу злегка розпушувати землю, щоб на поверхні не утворювалася щільна кірка.

Як зрозуміти, що огіркам не вистачає води

При нестачі вологи листя починає втрачати пружність, скручується і стає сухим. Плоди можуть рости кривими або дрібними.

Якщо ж рослини отримують забагато води, листя жовтіє, а стебла стають слабкими. У таких умовах значно підвищується ризик кореневої гнилі.

Чому важливо мульчувати грядки

Щоб волога довше утримувалася у ґрунті, грядки часто мульчують. Для цього використовують солому, скошену траву або компост.

Мульча допомагає не лише зберігати воду, а й стримує ріст бур’янів та захищає землю від перегріву влітку.