Кабачки належать до теплолюбних культур, тому надто рання посадка може призвести до поганого проростання насіння або пошкодження молодих рослин холодом. Основним орієнтиром для посіву є стабільне прогрівання ґрунту та відсутність нічних заморозків.

Яка температура підходить для посадки

Найкращим періодом для висівання кабачків у більшості регіонів України вважається кінець квітня та перша половина травня. Для пізніх сортів допускається посадка навіть на початку червня. Проте враховуючи пізні заморозки у 2026 році, варто більше орієнтуватися на погодні умови.

Насіння кабачків рекомендують висівати лише тоді, коли земля на глибині приблизно 10 сантиметрів прогріється щонайменше до 12 градусів тепла. Оптимальна температура повітря має становити близько 15 градусів і вище.

Якщо посіяти кабачки у холодний ґрунт, насіння може довго не проростати або почати загнивати.

Сприятливі дні за місячним календарем

Багато городників орієнтуються на фази Місяця під час посадки овочів. Найкращим періодом для висіву кабачків вважається фаза зростаючого Місяця.

У травні сприятливими датами для посадки будуть 13, 15–17, 21–22, 24 та 28–30 травня.

Як правильно підготувати ділянку

Для кабачків найкраще підходять сонячні місця, захищені від сильного вітру. Ґрунт має бути пухким, родючим і добре пропускати вологу.

Перед посадкою землю рекомендують перекопати та внести компост або перепрілий гній. За день до висівання грядки варто добре полити теплою водою.

Як правильно сіяти насіння кабачків

Між рядами потрібно залишати приблизно один метр відстані, а між рослинами – 60–70 сантиметрів. Така схема дозволяє рослинам нормально розвиватися та зменшує ризик появи грибкових хвороб.

У кожну лунку зазвичай кладуть по кілька насінин. Після появи сходів залишають лише найсильніший паросток.

Глибина посадки залежить від типу ґрунту. На важких ґрунтах насіння заглиблюють приблизно на 3–4 сантиметри, а на легких піщаних – до 6 сантиметрів.