Кавуни висаджують у відкритий ґрунт лише після того, як земля добре прогріється

Кавуни давно вирощують не лише в південних регіонах України, а й у багатьох областях із помірним кліматом. Щоб отримати солодкі та великі плоди, важливо правильно визначити терміни посіву та врахувати погодні умови. Коли висаджувати кавуни, пише УНІАН.

Коли найкраще сіяти кавуни

Кавуни висаджують у відкритий ґрунт лише після того, як земля добре прогріється. На глибині 10–15 сантиметрів температура ґрунту має становити щонайменше +15…+16 градусів. Якщо посіяти насіння у холодну землю, рослини можуть довго не сходити або взагалі загинути.

Також важливо переконатися, що загроза нічних заморозків уже минула. Найчастіше сприятливий період для висаджування настає у другій половині травня або на початку червня, залежно від регіону та погодних умов.

Які дати вважаються найсприятливішими

Багато городників під час посіву орієнтуються на місячний календар. У травні 2026 року найкращими днями для посадки кавунів вважають 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 20 та 21 число.

У червні сприятливими датами називають 1, 2, 5, 6, 9, 10 та 14 число. Саме в ці дні рослини швидше приживаються та активніше розвиваються.

Як підготувати насіння перед посадкою

Перед висіванням насіння рекомендують уважно перебрати та відсортувати. Для посадки краще використовувати лише повноцінне й неушкоджене насіння.

Щоб зменшити ризик захворювань, посадковий матеріал часто знезаражують у слабкому розчині марганцівки або спеціальних препаратах для обробки насіння.

Також багато городників пророщують насіння перед висаджуванням. Для цього його залишають у вологій тканині або на ватному диску та регулярно зволожують. Після появи маленьких паростків насіння можна висаджувати у ґрунт.

Яке місце найкраще підходить для кавунів

Кавуни дуже люблять сонце та тепло, тому для них варто обирати добре освітлені ділянки без затінку та сильного вітру.

Найкраще культура росте на легких пухких ґрунтах, зокрема піщаних або супіщаних. Для підвищення родючості ще з осені в землю часто вносять компост або перегній.

У прохолодних регіонах городники іноді накривають грядки плівкою за кілька тижнів до посадки. Це допомагає швидше прогріти землю та створити комфортні умови для насіння.

На якій відстані висаджувати кавуни

Перед посівом землю потрібно добре розпушити та підготувати лунки глибиною приблизно 3–4 сантиметри.

Між рослинами рекомендують залишати близько одного метра відстані, а між рядами – до двох метрів. Якщо площа ділянки невелика, відстань між рядами можна трохи скоротити, але не менш ніж до півтора метра.

У кожну лунку часто додають трохи компосту, перегною або деревного попелу, після чого змішують добриво із землею. Пророщене насіння зазвичай висаджують по одному, а сухе – по два зернятка в лунку.

Як доглядати за посівами після висаджування

Після посіву грядки поливають і накривають плівкою для створення парникового ефекту. Це допомагає швидше отримати сходи та захистити молоді рослини від прохолодних ночей.

Коли з’являться перші паростки, укриття поступово прибирають. Надалі кавунам потрібні регулярний полив, розпушування ґрунту та достатня кількість сонячного світла. Саме правильний догляд допомагає виростити великі, солодкі та соковиті плоди.