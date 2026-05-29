Деякі пристрої варто обов’язково виймати з розетки після використання

Багато людей звикли просто вимикати кухонні прилади, залишаючи їх під’єднаними до мережі. Однак експерти пояснюють, що деякі пристрої варто обов’язково виймати з розетки після використання, адже вони можуть споживати приховану електроенергію або становити ризик перегріву й загоряння. Martha Stewart розповідає, які саме кухонні прилади потрібно завжди вимикати з розетки.

Тостер

Ваш тостер може здаватися непримітним, але якщо залишити його увімкненим у розетку, це може становити небезпеку виникнення пожежі.

«До дрібної побутової техніки, такої як тостери та мінідуховки, варто ставитися з особливою увагою, оскільки вони швидко нагріваються і можуть стати небезпечними, якщо в них накопичуються крихти чи сміття», – зазначає Стів Клементе, президент та операційний директор компанії Mister Sparky.

Нагрівальні спіралі тостера розташовані всього в декількох сантиметрах від місця, де збираються крихти, що створює потенційне джерело займання, якщо сміття не прибирати регулярно. Згодом зношення може також вплинути на внутрішні компоненти. Наприклад, термостат і механізм таймера можуть вийти з ладу, через що нагрівальний елемент буде працювати довше, ніж передбачалося, зазначає ліцензований електрик Марк Гальберг.

Кавоварка

Після того як ви приготували чашку кави, експерти рекомендують відключити прилад від мережі, оскільки кавоварки, як правило, споживають електроенергію навіть у вимкненому стані, пояснює Гальберг. Це пов’язано з тим, що багато сучасних кавоварок залишаються частково увімкненими, коли не готують каву, через такі функції, як цифровий годинник, таймер та інші програмовані налаштування. Ці функції режиму очікування можуть призвести до марнування енергії.

Окрім споживання енергії, існує також проблема зносу з часом.

«Однією з найпоширеніших проблем, пов'язаних з несправними приладами, є пошкодження від стрибків напруги. Коли несправний прилад надсилає імпульс електроенергії в електричну систему будинку, це може миттєво пошкодити сусідню електроніку та чутливі компоненти. В інших випадках пошкодження є фізичними, залишаючи після себе обгорілі розетки та розплавлений пластик», – каже Клементе.

Аерогриль

Аерогриль швидко став незамінним кухонним приладом, але експерти рекомендують відключати їх від мережі після кожного використання через наявність нагрівальних елементів та внутрішньої електроніки. Оскільки в більшості таких приладів є нагрівальний елемент, де накопичуються крихти, а також годинник, вони становлять пожежну небезпеку в разі стрибка напруги.