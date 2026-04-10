Тостер часто використовують щодня, але про його очищення згадують лише тоді, коли з’являється запах гару. Але регулярний догляд допомагає не лише позбутися нагару, а й продовжити термін служби приладу. УНІАН розповідає, як очистити тостер від нагару.

Що важливо знати перед очищенням?

Перш ніж починати чистку, слід запам’ятати головне правило – тостер не можна мити водою або промивати під краном. Внутрішня частина тостера не ізольована, тому при контакті з водою він може зіпсуватися.

Якщо конструкція передбачає знімні частини, процес очищення значно спрощується.

Як очистити тостер всередині?

Якщо у тостері є знімний лоток для крихт, його потрібно витягнути та вимити засобом для миття посуду. Внутрішню частину при цьому просто протирають сухою серветкою.

Однак якщо тостер не розбирається, вам потрібно перевернути його і гарненько потрусити, щоб випали крихти. Від усіх залишків хліба ви не позбудетесь, тому пройдіться по внутрішній частині приладу зубною щіткою.

Ще один дієвий спосіб, як почистити тостер всередині від пилу і нагару – це сіль.