Воду використовувати не можна: як почистити тостер від нагару
Тостер часто використовують щодня, але про його очищення згадують лише тоді, коли з’являється запах гару. Але регулярний догляд допомагає не лише позбутися нагару, а й продовжити термін служби приладу. УНІАН розповідає, як очистити тостер від нагару.
Що важливо знати перед очищенням?
Перш ніж починати чистку, слід запам’ятати головне правило – тостер не можна мити водою або промивати під краном. Внутрішня частина тостера не ізольована, тому при контакті з водою він може зіпсуватися.
Якщо конструкція передбачає знімні частини, процес очищення значно спрощується.
Як очистити тостер всередині?
Якщо у тостері є знімний лоток для крихт, його потрібно витягнути та вимити засобом для миття посуду. Внутрішню частину при цьому просто протирають сухою серветкою.
Однак якщо тостер не розбирається, вам потрібно перевернути його і гарненько потрусити, щоб випали крихти. Від усіх залишків хліба ви не позбудетесь, тому пройдіться по внутрішній частині приладу зубною щіткою.
Ще один дієвий спосіб, як почистити тостер всередині від пилу і нагару – це сіль.
- Засипте стільки солі, щоб до верху залишалося близько сантиметра.
- Оберніть тостер харчовою плівкою, щоб закрити отвори для хліба.
- Добряче трусіть тостер кілька разів – це потрібно для того, щоб сіль відібрала від стінок все забруднення.
- Висипте сіль і очистіть тостер від залишків щіткою.