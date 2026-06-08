Після того як пелюстки опали, рекомендують видалити лише відцвілі квітки

Після завершення цвітіння півонії потребують уваги не менше, ніж навесні. Саме в цей період закладається основа майбутнього цвітіння, тому неправильний догляд може негативно вплинути на рослину. Однією з найпоширеніших помилок є передчасне обрізання кущів, яке здатне послабити півонії та зменшити кількість бутонів у наступному сезоні. Коли і як обрізати півонії, пише Woman&Home.

Фахівці наголошують, що після відцвітання не варто поспішати братися за секатор. Рослина ще активно працює та накопичує поживні речовини для майбутнього розвитку.

Що потрібно зробити після цвітіння

Після того як пелюстки опали, рекомендують видалити лише відцвілі квітки. Для цього стебло зрізають трохи вище першої пари здорових листків.

Решту зеленої маси залишають недоторканою. Листя продовжує виконувати важливу функцію – виробляє поживні речовини, які надходять до кореневої системи.

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Чому не можна обрізати листя влітку

Багато садівників вважають, що після завершення цвітіння кущ уже не потребує листя. Насправді саме в літній період рослина накопичує запаси енергії для формування майбутніх квіткових бруньок.

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Якщо обрізати листя занадто рано, півонія не встигне отримати достатньо поживних речовин. У результаті наступної весни цвітіння може бути слабким або значно менш рясним.

Як правильно поливати півонії

Навіть після завершення цвітіння кущі потребують регулярного зволоження. Поливати рослини краще безпосередньо під корінь, уникаючи потрапляння води на листя.

У більшості випадків достатньо одного глибокого поливу на тиждень. Якщо півонії ростуть у контейнерах або стоїть спекотна погода, частоту поливів можна збільшити.

Чи потрібне підживлення

Після видалення відцвілих бутонів допускається легке підживлення. Для цього підходять добрива з невисоким вмістом азоту або комплексні склади тривалої дії.

Головне – не перевищувати рекомендовані норми. Надлишок добрив може нашкодити рослині та навіть спровокувати загнивання кореневої системи.

Коли обрізати півонії повністю

Повне обрізання надземної частини проводять восени, після перших заморозків. Зазвичай це відбувається у жовтні, коли листя починає жовтіти та природно відмирати.

Саме тоді рослина вже завершила накопичення поживних речовин і підготувалася до зимівлі. Осіння обрізка допомагає підтримувати охайний вигляд клумби та зменшує ризик поширення хвороб.